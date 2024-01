Arriva Rabbit R1.

Durante il recente World Economic Forum di Davos, Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha delineato la sua visione entusiasmante riguardo al ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale nel plasmare il futuro della tecnologia e della scienza. Una delle stelle di questa visione è stata appunto la presentazione del gadget Rabbit R1 al CES, che Nadella ha definito come una delle dimostrazioni più impressionanti dalla presentazione dell’iPhone di Steve Jobs.

Rabbit R1, guiderà le interazioni uomo-computer, mentre l’IA accelererà i progressi scientifici

Il Rabbit R1 è dotato di un Large Action Model, capacità che il produttore utilizza per consentire al dispositivo di comprendere i siti web e svolgere attività per gli utenti in modo autonomo. Nadella predice che dispositivi come Rabbit R1 mirano a un futuro in cui gli agenti IA, piuttosto che le singole app, gestiranno le interazioni uomo-computer. Secondo il CEO di Microsoft, questa sarà la categoria che definirà la prossima generazione di interazioni digitali.

Non limitandosi solo alle sfere consumer, Nadella ha sottolineato come l’IA sarà un potente acceleratore della scoperta scientifica, riducendo secoli di progressi chimici e biologici a pochi decenni. Il CEO ha anche affrontato la questione delle tensioni geopolitiche nel campo dell’IA, evidenziando che ostacolarsi tra paesi, come nel caso della guerra tra USA e Cina, potrebbe limitare i progressi nell’ambito.

Nadella ha difeso la collaborazione tra Microsoft e OpenAI, anche sotto indagine antitrust, affermando che l’investimento iniziale di Microsoft è stato fondamentale per il rapido sviluppo dell’IA generativa. La dichiarazione del CEO sottolinea l’importanza di tali partnership per il futuro dell’innovazione tecnologica.