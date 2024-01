Offerte imperdibili su Galaxy S24: Trova il miglior prezzo da MediaWorld!

Scopri il nuovo volantino di Mediaworld con tante incredibili offerte, come il nuovo Galaxy S24 a prezzi assurdi

Mediaworld è uno dei colossi dei grandi magazzini dedicati alla tecnologia. Nei suoi negozi, spesso inseriti all’interno di grandi centri commerciali, si può trovare tutto ciò di cui un utente ha bisogno dal punto di vista tecnologico.

Ciclicamente Mediaworld rilascia il proprio volantino, ricco di offerte e promozioni davvero imperdibili su qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico, dagli smartphone ai PC, e dalle consolle agli elettrodomestici. Insomma c’è davvero di tutto, anche i dispositivi appena usciti, e resistere a prezzi così bassi è davvero difficile.

Il nuovo volantino di Mediaworld, con offerte disponibili fino al 4 febbraio 2024, vi farà venire voglia di acquistare qualsiasi prodotto!

Mediaworld, con il nuovo volantino promozioni incredibili!

Tra le offerte migliori del nuovo volantino di Mediaworld, con scadenza il 4 febbraio, abbiamo sicuramente quella dedicata al nuovissimo gioiellino di casa Samsung, il Galaxy S24.

Con il nuovo volantino, chiamato ‘Tutto vero tasso zero’, Mediaworld offre ai propri clienti la possibilità di acquistare i propri prodotti per poi pagarli in comode rate a tasso zero. Inoltre si potrà acquistare adesso e iniziare a pagare a partire da maggio!

Tra le promozioni più convenienti ci sono sicuramente il Notebook Vivobook di Asos a soli 619 euro, l’iPhone 15 Pro a 1149€, lo Xiaomi Watch 2 Pro a 269€ e il Galaxy A34 a 379 euro.

Per quanto riguarda lo smartphone più atteso dell’anno, il Galaxy S24 di Samsung, fino al 31 gennaio 2024 si potrà acquistare il modello da 256GB al prezzo di quello da 128GB e potreste addirittura pagarlo solo 469 euro con Valutazione e SuperValutazione dell’usato.