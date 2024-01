Per il primo anniversario di Hogwarts Legacy, il team di sviluppo di Avalanche Software e Warner Bros. Games hanno intenzione di fare un regalo a tutta la community. Nel corso delle prossime settimane arriveranno tante novità riguardo il futuro del titolo ma un annuncio è già stato fatto.

I giocatori immersi nel Wizarding World saranno entusiasti di questa novità da tempo attesa. Infatti, nel corso dell’estate, verrà rilasciato su tutte le piattaforme il DLC intitolato il Negozio Infestato di Hogsmeade.

Agli utenti PlayStation questo DLC suonerà familiare in quanto è un’espansione presente in esclusiva per le console Sony sin dal lancio. Tuttavia, a distanza di un anno, il DLC verrà rilasciato gratuitamente per tutti i giocatori di Hogwarts Legacy.

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 26, 2024