WhatsApp si aggiorna: le notifiche non saranno più un fastidio per gli STATI

Non serve molto per capire che WhatsApp è la migliore applicazione di messaggistica istantanea ma ci sono degli aspetti da limare.

Sapere siano tantissime le funzionalità disponibili, ce ne sono alcune che sembrano non funzionare come sperato. Alcune di queste sono state sistemate strada facendo, mentre un’altra sembra al momento non riuscirebbe a raccogliere successo. Si tratta degli stati. Adesso però le cose potrebbero cambiare improvvisamente per tutti.

WhatsApp: adesso potrete stare tranquilli, niente più notifiche dalle reazioni agli stati

C’è da fare un appunto su WhatsApp: durante gli ultimi anni sono state introdotte diverse novità ma quella degli stati non è stata di certo una di quelle più apprezzate ed utilizzate. Sono tantissime le persone che sono a conoscenza dell’esistenza di questa possibilità, ma l’aggiornamento di stato non fa parte delle loro priorità.

Secondo quanto riportato, qualcuno non li utilizzerebbe a causa della confusione con le storie di Instagram, mentre altri addirittura tenderebbero ad ignorarli. WhatsApp sta facendo di tutto pur di migliorare questa funzionalità ma a quanto pare fino ad ora non ci sono state grosse modifiche. Il problema grave è da attribuire al fastidio che viene portato al pubblico, soprattutto quando si inserisce una reazione. Gli utenti infatti sono soliti ignorare ancora di più gli stati in quel caso.

Da oggi però arriva una nuova introduzione per questi ultimi: quando verrà aggiunta una reazione ad uno stato, non ci sarà più alcuna notifica. In realtà su WhatsApp bisognerà impostare questa nuova opportunità, rendendo dunque le reazioni innocue.

In questo modo gli utenti potrebbero apprezzare meglio una funzionalità con cui WhatsApp intende crescere sempre di più. In tanti hanno sviluppato infatti una sorta di antipatia, con più persone che improvvisamente hanno smesso di usarli. Ora tutto potrebbe cambiare improvvisamente per la gioia di chi ama l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa.