Android, Play Store e titoli a pagamento GRATIS: la lista

Con un’ampia gamma di aggiornamenti, il mondo Android è diventato ancora una volta quello di riferimento tra i dispositivi mobili. Gli utenti sanno che solo con questa piattaforma possono avere tutte le possibilità presenti nel mondo degli smartphone, soprattutto perché il sistema operativo di Google è da sempre quello più dedito agli smanettoni.

Oltre all’interfaccia del sistema operativo che è migliorata e oltre a tutte le nuove funzionalità che sono state introdotte, c’è un aspetto da non sottovalutare: il Play Store. Nel famoso market infatti ogni giorno si presentano nuovi contenuti tra applicazioni e giochi ma quello che suscita sempre più interesse è certamente il classico periodo di offerte.

Se non avete mai visto infatti dei titoli del Play Store diventare improvvisamente gratis, siete nel posto giusto. Il celebre market di casa Google anche oggi mette a disposizione applicazioni e giochi a pagamento che possono essere scaricati gratis. Ovviamente l’opportunità durerà solo per qualche ora o al massimo per qualche giorno, per cui fare presto è obbligatorio.

Play Store di Google, gli utenti Android hanno un’opportunità enorme: questi titoli sono gratis

Chi vuole avere l’opportunità di provare dei contenuti che non avrebbe mai comprato dal Play Store, può farlo adesso. Stando a quanto riportato infatti l’azienda rende disponibili oggi dei titoli a pagamento ma gratis, tutti ovviamente verificati e sottoposti a scrupolosi controlli per la sicurezza.

Nella lista sottostante potete trovare sia giochi che applicazioni di vario genere, tutti indicati per ogni utente Android. Ci sono dei titoli perfetti per personalizzare il proprio sistema operativo così come applicazioni famosissime per la loro utilità. Oltre a tutto ciò ci sono anche diversi giochi, ma trovate tutto nella lista qui in basso. Ecco la lista completa: