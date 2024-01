Sembra che i lavori per la realizzazione del prossimo tablet di casa Xiaomi siano arrivati quasi al termine. Stiamo parlando del prossimo Xiaomi Pad 7 Pro e quest’ultimo è già stato il protagonista di svariati rumors e leaks nel corso delle scorse settimane. Ora, però, il nuovo tablet dell’azienda ha ricevuto anche l’importante certificazione dell’ente IMDA.

Xiaomi Pad 7 Pro, il nuovo tablet a marchio Xiaomi sta per arrivare

Nel corso delle ultime ore il prossimo tablet di punta di casa Xiaomi ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente IMDA. Il tablet in questione è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello 24018RPACG e questo significa che si tratterà della variante global. Sfortunatamente, l’arrivo di questa certificazione non ha rivelato altri dettagli, se non che il suo debutto sul mercato è pressoché imminente.

Nonostante questo, durante le scorse settimane sono già emersi svariati ulteriori rumors. Secondo quanto è emerso, il nuovo Xiaomi Pad 7 Pro potrà vantare la presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 10 pollici. La risoluzione sarà pari al 2K, mentre la frequenza di aggiornamento sarà pari ad addirittura 144Hz.

Dal punto di vista prestazionale, sappiamo che il nuovo tablet di Xiaomi sarà un vero e proprio top di gamma. Il processore prescelto dall’azienda sarà infatti il potente soc Snapdragon 8 Gen 2. A supporto saranno inoltre presenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Si parla inoltre della presenza di una grande batteria da 10000 mah e con supporto alla ricarica rapida da ben 120W. Per il momento non abbiamo informazioni su un suo possibile design, ma immaginiamo che l’azienda apporterà qualche piccola novità da questo punto di vista.