Apple sta continuando a combattere le applicazioni che potrebbero essere utilizzate per creare problemi ai suoi utenti. In particolare, l’azienda di Cupertino è intervenuta per rimuovere dal proprio App Store diverse applicazioni AI. Quest’ultime erano in grado di generare immagini. Ma perché rimuovere queste app? Alcune delle app prese in esame pubblicizzavano la possibilità di poter creare immagini di nudo. Questo tipo di modalità di utilizzo non è in linea con la politica di Apple, e in generale non è in linea con le modalità di creazione delle immagini.

Apple ha rimosso alcune app AI

Il rapporto pubblicato sul web ha messo in evidenza come le app analizzate sono state utilizzate per creare post pubblicitari su Instagram. Gli spot facevano leva proprio sull’opportunità di generare delle immagini di nudo. Attraverso queste sponsorizzate gli sviluppatori delle app tentavano di attrarre un numero maggiore di utenti per arrivare ad un elevano numero di download. La pubblicizzazione si basava sulla promessa di poter spogliare gratuitamente qualsiasi ragazza.

La fonte del report, 404 Media, ha attirato l’attenzione di Apple riguardo queste applicazioni. Dopo aver indagato sulla loro natura, l’azienda di Cupertino ha deciso di cancellarne i contenuti destando la perplessità di sistemi di sorveglianza adoperati dall’App Store di Apple. La rimozione delle app è partita solo dopo che 404 Media ha segnalato singolarmente le applicazioni, mettendo in evidenza anche tutti i contenuti, post e storie, in cui si proponeva quel tipo di pubblicità.

Come ormai è sempre più evidente, anche l’AI conquista sempre più settori del mercato e dimostra di poterli stravolgere con l’introduzione di funzioni e opzioni utili, allo stesso tempo presenta elementi negativi. Abusi di questo tipo sono la prova di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata anche per portare avanti argomenti non corretti. Nel caso delle app eliminate dall’App Store di Apple lo scopo di questa pratica era quella di ottenere facili download, ma gli scopi possono essere di diversa natura. Ecco perché bisogna sempre essere attenti e procedere con cautela.