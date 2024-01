Hogwarts Legacy ha venduto 22 milioni di copie nel 2023, 2 milioni di unità sarebbero state vendute soltanto nel mese di dicembre. Ad annunciarlo è stata direttamente la Warner Bros.

David Haddad, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment, ha rivelato ai microfoni di Variety che Hogwarts Legacy ha venduto 22 milioni di copie nel 2023.

Il presidente di Warner Bros. non è solo orgoglioso delle vendite ottenute, ma anche del fatto che ha convinto la critica e deliziato i fan. “Ha dato vita a Harry Potter in un modo nuovo per i giocatori in cui potevano essere se stessi in questo mondo e in questa storia“, ha affermato David Haddad ai microfoni di Variety.

“E’ proprio quello che il team di Avalanche si era prestabilito di fare durante lo sviluppo e che credo sia proprio questo il motivo per cui il gioco ha avuto una risonanza del genere e si è confermato il gioco più venduto dell’anno in tutto il settore mondiale. Questa posizione di solito viene occupata da un qualche gioco sequel e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a entrare nelle posizioni più alte“.

Dal rilascio del 10 febbraio fino al 31 dicembre, il gioco prodotto da Avalanche Studio ha registrato un totale di 707 milioni di ore di gioco. Inoltre gli utenti hanno preparato 819 milioni di posizioni, raccolto 1,3 miliardi di piante magiche, salvato 593 milioni di bestie magiche e sconfitto 4,9 miliardi di maghi oscuri all’interno della scuola di magia.

Secondo Haddad, molti utenti hanno apprezzato così tanto il gioco da ricominciarlo più volte. Scegliendo una casata di Hogwarts diversa per sperimentare esperienze di trama diverse.