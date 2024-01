Nel corso del 2023, Kia ha ottenuto un risultato storico in Europa, registrando la migliore performance di vendite di sempre, con un totale di 572.297 unità. Questo rappresenta un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente, con la quota di mercato europeo che si è mantenuta saldamente al 4,5%. Un elemento chiave di questo successo è stato il contributo significativo della crescente domanda di veicoli elettrificati, compresi quelli con propulsione ibrida, ibrida plug-in e totalmente elettrici. Questi veicoli hanno raggiunto un risultato record di 217.145 unità vendute, costituendo il 37,9% delle vendite totali del 2023.

Veicoli elettrificati in primo piano

Particolarmente rilevante è stata la performance della Kia Sportage, con 165.354 unità immatricolate, che si è confermato come il modello più apprezzato del marchio in Europa. Seguono la gamma Ceed con 87.246 unità vendute e il crossover Niro, classificatosi al terzo posto con 73.582 unità vendute. Le vendite di veicoli esclusivamente elettrici hanno sperimentato una crescita significativa del 22,7%, con la nuova Kia Niro EV che ha totalizzato 40.074 unità vendute e la pluripremiata EV6 con 36.195 unità.

Lo stabilimento europeo di Zilina, in Slovacchia, ha contribuito al successo di Kia producendo un numero record di veicoli, con oltre 350.000 unità nel 2023, segnando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Il 60% di questi veicoli è rappresentato dalla quinta generazione di Sportage, mentre le varie versioni della famiglia Ceed hanno costituito il restante 40% della produzione europea. Inoltre, Kia Slovacchia ha prodotto oltre 507.000 motori nel 2023, registrando un aumento annuo del 10%, inclusi il 7 milionesimo propulsore, un traguardo significativo per l’azienda.

Il servizio Kia Charge, che offre ricarica per veicoli elettrificati con energia verde, ha raggiunto importanti traguardi alla fine del 2023, con oltre 95.000 registrazioni, segnando un aumento del 54% rispetto all’anno precedente. La rete di punti di ricarica è cresciuta del 63%, superando i 643.000 punti nel 2023.

Il contributo decisivo alle vendite di Kia

A livello globale, Kia ha chiuso il 2023 con un risultato eccezionale di 3,1 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, e Kia Europe ha contribuito significativamente a questo risultato, rappresentando l’18,5% del totale. Le vendite globali hanno registrato un aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente, e Kia ha fissato l’obiettivo di vendere complessivamente 3,2 milioni di veicoli nel 2024.

Guardando al futuro, l’azienda si propone di consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato globale dei veicoli elettrici. L’azienda si impegna a lanciare nuovi modelli elettrici, potenziare la connettività dei prodotti e sviluppare ulteriormente il business dei veicoli elettrici condivisi (PBV), mirando a diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Il successo di Kia in Europa nel 2023 sottolinea la crescente accettazione dei veicoli elettrificati e la leadership di Kia nel settore. La strategia aziendale orientata alla sostenibilità e l’espansione della gamma di veicoli elettrici confermano l’impegno di Kia nel guidare la transizione verso la mobilità sostenibile. La crescita costante delle vendite, l’innovazione e la focalizzazione sull’ambiente posizionano Kia in una posizione strategica mentre affronta le sfide e le opportunità del mercato automobilistico globale in evoluzione.