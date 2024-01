Durante la recente conferenza tenutasi al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Markus Schäfer, il responsabile tecnologico di Mercedes, ha delineato una visione avveniristica per il settore dell’infotainment automobilistico. In un periodo in cui alcuni concorrenti stanno facendo un passo indietro, tornando all’uso di pulsanti fisici e abbandonando i touchscreen, l’azienda ha presentato una nuova prospettiva: l’implementazione di schermi senza limiti che si estendono su una vasta gamma di modelli futuri.

Quali sono le idee del dirigente tecnologico di Mercedes

Il dirigente tecnologico ha condiviso con Autocar che questa approvazione rappresenta “la prossima evoluzione”, ponendo l’accento sull’eccezionalità del sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) Hyperscreen, già integrato in alcune vetture elettriche come la Mercedes EQS. Questo schermo è stato acclamato come un’esperienza senza precedenti e un elemento cruciale nella strategia tecnologica aziendale per almeno i prossimi due anni.

Il capo tecnologico ha sottolineato l’impiego continuo della tecnologia OLED di LG per garantire la massima qualità del display. Con una larghezza di oltre 1,4 metri, lo schermo si configura come un elemento distintivo delle prossime vetture. Il dirigente tecnologico ha respinto alternative ai display senza interruzioni, criticando le proiezioni di realtà aumentata attraverso il parabrezza per i loro “molti svantaggi“. Ha chiaramente indicato il suo obiettivo di offrire un’esperienza di guida fluida, incorporando anche la tecnologia del motore di gioco per migliorare l’appeal visivo e coinvolgere maggiormente l’utente.

Oltre agli avanzamenti nell’ambito dell’infotainment, Schäfer ha confermato una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle vetture Mercedes. Dopo il successo della fase beta negli Stati Uniti, l’utilizzo di ChatGPT sarà esteso, con l’annuncio di un nuovo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Questo passo rappresenta un ulteriore impegno dell’azienda nel fornire esperienze di guida sempre più intelligenti e connesse. Con queste innovazioni. Proseguendo nella sua missione di ridefinire gli standard dell’industria automobilistica attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia e un design all’insegna della modernità.