Al CES di Las Vegas ovviamente non si parla solo di tecnologia nel campo di smartphone e computers, ma anche di automobili, ed ecco che Mercedes ha deciso di tenere un conferenza diretta da Markus Schäfer, il responsabile della tecnologia di Mercedes, il quale più che parlare di prestazioni ha deciso di soffermarsi sull’infotainment delle vetture sottolineando la politica scelta da Mercedes, se infatti molti produttori stanno virando verso un ridimensionamento dei touchscreen in favore dei tasti fisici, Mercedes ha intenzione di puntare sui grandi OLED touchscreen in grado di ricoprire l’intera vettura da destra a sinistra.

Evoluzione naturale

Schäfer ha dichiarato che questa strada rappresenta l’evoluzione prossima e ha sottolineato la straordinarietà del MBUX Hyperscreen, introdotto in alcune auto elettriche, come la Mercedes EQS, lo schermo presente nella vettura rappresenta una svolta senza precedenti e offre un’esperienza mai vista prima di guida.

Il responsabile ha confermato l’utilizzo continuativo della tecnologia Oled di LG e la presenza di un display che occuperà ben 1.4 metri in larghezza nella vettura, sono stati esclusi invece i modelli di realtà aumentata che sfruttano il parabrezza poichè scomodi da utilizzare.

In aggiunta il responsabile si è espresso anche sull’integrazione nell’infotainment della vettura dell’Intelligenza Artificiale, infatti presto assisteremo all’arrivo di assistenti virtuali basati su ChatGPT che sfrutteranno anche un motore grafico per migliorare l’attrattività di ciò che viene visualizzato sul display, insomma una vera e propria presa di posizione diretta verso questa tecnologia che sa un po’ di all in per Mercedes che decide così di andare contro tendenza.