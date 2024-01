Comet ha offerte BOMBA al 60% di sconto nel volantino

Sono diventate davvero interessanti le offerte che propone il grande magazzino Comet, tra i migliori in Italia per via delle sue opportunità. Come si può notare dall’ultimo volantino, che andrà avanti fino al prossimo 31 gennaio sia nei negozi che online, c’è una grande opportunità. Gli utenti possono infatti approfittare dei saldi prolungati, che riguardano qualsiasi tipo di prodotto a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici.

Ovviamente a garanzia di tutto questo c’è il buon nome di Comet, che permette a tutti di esercitare i loro acquisti secondo varie modalità. Come si può notare all’interno del catalogo, sono davvero tanti i prodotti disponibili, tra quelli al top della gamma fino a quelli più economici e adatti a tutte le tasche.

Comet lancia i suoi sconti fino al 31 gennaio sia in store che online

Fin dalla prima pagina si può notare, oltre alla grande iniziativa a cui Comet dà vita, anche qualche sconto interessante. Si parte con il Samsung Galaxy A25s, dispositivo dotato di un ampio schermo da 6,5″ e di una tripla fotocamera da 50 MP. Il prezzo è di 299 € con una quantità limitata a 500 pezzi.

Non potevano mancare all’appello i nuovi Samsung Galaxy S24, che si presentano con tutte le agevolazioni che sono arrivate in occasione del lancio ufficiale. Ovviamente anche gli amanti degli altri brand potranno trovare terreno fertile visto che ci sono ad esempio in sconto gli iPhone 15. Il modello Pro da 128 GB presenta oggi un prezzo di 1099 € ed è disponibile anche con 20 rate. Date un’occhiata al volantino.