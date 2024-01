Il concetto rivoluzionario della prossima Mercedes-Benz CLA AMG elettrica ha recentemente attirato l’attenzione. Alcune “spie” hanno infatti già catturato i primi scatti mentre il veicolo era sottoposto a test in condizioni estreme sulla neve, nelle lande svedesi. La vettura, rigorosamente camuffata durante questi test, ha rivelato caratteristiche davvero eccezionali.

Questi test, eseguiti in un ambiente impegnativo, hanno messo alla prova il sistema di frenata della CLA AMG elettrica, sottolineando la versatilità della piattaforma CLA che consente di ospitare motorizzazioni sia elettriche che a combustione. La mancanza di aperture per la griglia frontale e di terminali di scarico, insieme al silenzio impeccabile durante le manovre sulla neve, testimoniano chiaramente la natura completamente elettrica del veicolo. La presenza di trazione integrale e la neve che aderisce a tutte e quattro le ruote suggeriscono caratteristiche AMG di alta performance.

Mercedes-Benz CLA AMG Elettrica: Interni innovativi e design distintivo

Gli interni della Mercedes CLA AMG elettrica promettono un’esperienza di guida unica nel suo genere e completamente silenziosa. Anche se potrebbe presentare una struttura del cruscotto più tradizionale rispetto al concept originale, si prevede che la vettura offra un sistema di infotainment lussuoso e opzionale che abbraccia generosamente l’intera parte anteriore. Il design, ispirato al concept della CLA, includerà luci diurne a stella a tre punte, mantenendo un’estetica distintiva.

L’attesa è ora focalizzata sulla svelatura della versione CLA con trasmissione a motore singolo elettrico entro l’anno, mentre la versione AMG, destinata a sfidare la Tesla Model 3 in termini di prestazioni, dovrebbe debuttare solo nel 2025. Con un’autonomia prevista di 750 km e una velocità di ricarica di 250 kW, la CLA AMG elettrica promette di mantenere un allineamento prestigioso con le elevate performance del concept originale. Gli appassionati dell’innovazione automobilistica non vedono l’ora di mettere le mani su questa creazione di Mercedes, anticipando un futuro tecnologico più che promettente.