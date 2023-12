Comet fa la voce grossa nella rivendita di elettronica, con il lancio di una bellissima campagna promozionale, arricchendo di non poco gli utenti che vogliono cercare di avere il massimo con il minimo sforzo, e la possibilità di spendere poco o niente sui vari prodotti inclusi in catalogo.

La soluzione corrente risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi da segnalare, ed anche con la possibilità di mettere le mani su dispositivi dalla qualità elevata, ricevendo la merce a domicilio per mezzo di un acquisto effettuato tramite il sito ufficiale (che prevede la consegna gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro).

Se premete questo link vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, così da avere offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Comet, offerte inedite con il volantino di oggi

Il volantino Comet di Natale è molto interessante, perché condito con alcuni dei migliori sconti in circolazione, tra cui ad esempio Apple iPhone 15, che oggi viene proposto con una spesa finale di soli 840 euro, oppure una selezione di prodotti molto più economici. Tra i modelli che gli utenti non devono perdere di vista annoveriamo chiaramente Xiaomi 13T, oggi disponibile a 499 euro, ma anche Galaxy A53, in vendita a soli 299 euro, un buonissimo TCL 40 Se, che oggi viene commercializzato a 149 euro, per poi passare su Motorola Edge 40 Pro, disponibile a 629 euro, ed anche il foldable più amato del suddetto brand: Motorola Razr 40, disponibile all’acquisto a 639 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da Comet, nel volantino che trovate qui.