Ford ha preso una decisione audace per il futuro delle sue vetture, annunciando il passaggio a Android Automotive OS per l’infotainment. Dopo il successo del SYNC 4, che ha introdotto notevoli miglioramenti al software di bordo, la partnership con Android Automotive OS segna un salto quantico nell’evoluzione tecnologica delle auto Ford. Modelli come la Ford Mustang Mach-E GT, già arricchiti da SYNC 4, si preparano ora a una trasformazione radicale, con l’integrazione di app, videogiochi e piattaforme di streaming.

Il nuovo sistema offrirà agli utenti la possibilità di scaricare un’ampia gamma di app direttamente dal Google Play Store, tra cui YouTube, Spotify, Amazon Prime Video e Waze.

Ford: Il cuore tecnologico dell’auto del futuro

Una nota distintiva è l’inclusione del videogioco in edizione esclusiva per Ford: Asphalt Nitro 2. Gli appassionati potranno godersi l’esperienza di gioco collegando un controller per console via Bluetooth. La navigazione web sarà alimentata da una versione di Google Chrome. Quest’ultima sarà sviluppata appositamente per Android Automotive, portando il comfort e la praticità a un nuovo livello. Ma non è tutto, sarà anche possibile contare su una potenza di calcolo cinque volte superiore. Una potenza grafica 14 volte superiore, quadruplicazione della memoria RAM e un aumento di otto volte dello spazio di archiviazione. Una promessa che conferma l’intento di Ford di riuscire a sviluppare un sistema estremamente più avanzato rispetto al passato.

In più Ford dttolinea che il sistema sarà connesso alla rete 5G. In questo modo, potrà offrire una maggiore velocità oltre alla possibilità di utilizzare hotspot all’interno dell’auto. Gli aggiornamenti saranno semplificati grazie agli update OTA (Over-The-Air), promettendo una costante evoluzione del sistema nel tempo. Questa mossa audace anticipa un futuro in cui le auto Ford offriranno una digital experience senza precedenti. Dimostrando l’impegno del marchio nel rimanere al passo con le ultime innovazioni tecnologiche.