I record raggiunti dalla nuova Xiaomi SU7 fanno ben sperare riguardo il futuro di un possibile secondo modello per la casa di produzione. Considerando i dati che abbiamo ottenuto fino a questo momento, se l’azienda decidesse di rilasciare una nuova vettura è ipotizzabile che questa possa conquistare l’intero mercato delle quattro ruote. Può sembrare un’esagerazione, ma non lo è se si pensa al boom di richieste per la Xiaomi SU7 che ha sorpreso tutti compreso il CEO della compagnia stessa.

Arriva il secondo modello di Xiaomi?

Il colosso della tecnologia sembra sempre più interessato al settore automotive ed anche se le previsioni suppongono che l’azienda potrebbe perdere fino a 9mila euro a vettura, nonostante il grande successo previsto, Xiaomi potrebbe presto spostarsi su altri progetti per nuove automobili.

Ormai è evidente, e qui è stato ribadito più volte, che il SU7 ha guadagnato un’enorme fetta di pubblico, con un successo annunciato prima ancora del suo lancio mondiale. Una situazione di questo tipo può far ben sperare per il futuro, ma nel dettaglio, quale sarà il percorso che Xiaomi deciderà di intraprendere?

Al momento, alcuni rumor avevano parlato di un SUV presentato sul mercato con il nome di SU8, seguendo la stessa logica che ha portato al SU7. Ma gli ultimi aggiornamenti, riportati anche sulla testata specializzata AutoWeek, sembrano spingere verso una soluzione diversa per Xiaomi. L’azienda sembra sempre più intenzionata a sfidare la Tesla di Elon Musk e proprio per questo potrebbe aver pensato ad una propria “Model 2” con una soluzione più accessibile ed economica con un prezzo che si aggira intorno ai 19mila euro. Queste al momento restano solo supposizioni, visto che non ci sono conferme da Xiaomi. Tutti gli interessati e gli appassionati dovranno necessariamente attendere l’arrivo di informazioni ufficiali prima di comprendere a pieno quale sarà il reale futuro dell’azienda nel settore auto.