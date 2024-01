Easter Egg accidentale nella serie tv Reacher: riferimento a Terminator

Nei primi episodi della seconda stagione di Reacher, basata sui romanzi di Lee Child, gli spettatori hanno individuato un curioso easter egg che ha aggiunto un tocco di nostalgia cinematografica alla serie. La battuta di Shane Langston, interpretato da Robert Patrick, “Non me ne frega niente di chi sia Sarah Connor”, è un omaggio evidente al celebre film Terminator, dove Patrick ha incarnato il temibile T-1000. Tuttavia, secondo il creatore dello show, Nick Santora, questa connessione non era affatto pianificata.

Santora ha spiegato che la battuta era stata originariamente inserita quando il personaggio di Langston era stato assegnato a Rory Cochrane. L’improvvisa sostituzione di Cochrane con Patrick, causata da conflitti di impegni, ha portato a mantenere la battuta inalterata. In un’intervista a TVLine, Santora ha poi anche condiviso che non era intenzionato a rivelare dettagli sulla situazione, sottolineando che l’easter egg non doveva essere ancora presente e che si tratta di casualità.

L’easter egg nella serie tv: un aneddoto da raccontare

“Reacher” è originariamente una serie di romanzi thriller scritta da Lee Child, incentrata sul personaggio di Jack Reacher, un ex maggiore della polizia militare con un talento per risolvere problemi in modi non convenzionali. La serie TV porta questi romanzi sullo schermo, interpretando il personaggio principale in una narrazione visiva. La prima stagione della serie ha visto Alan Ritchson nel ruolo del protagonista, sostituito poi con la seconda. Il creatore dello show ha ammesso di aver valutato la possibilità di modificare la battuta per evitare fraintendimenti, ma alla fine ha scelto di mantenerla, trasformando l’errore di produzione in un aneddoto che ha attirato l’attenzione di tutti i fan.

Terminator è pur sempre un’icona cinematografica e lasciare la citazione potrebbe essere stata la mossa più azzeccata. Nonostante l’easter egg non fosse intenzionale, ha aggiunto un tocco inaspettato di nostalgia alla serie, dimostrando come gli errori di produzione possano creare connessioni inaspettate e arricchire l’esperienza televisiva per il pubblico. Questo episodio curioso è un esempio di come anche gli imprevisti possano contribuire a rendere una serie ancora più intrigante per gli appassionati. Magari non proprio tutti potrebbero apprezzarla, ma non si può negare che abbia portato un maggiore interesse verso la seconda stagione.