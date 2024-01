Il MacBook Pro del 2023, dotato del potente chip M3, ridefinisce l’esperienza portatile offrendo superpoteri che aprono le porte a nuovi orizzonti nel multitasking e nelle attività professionali.

Non si tratta del solito PC portatile, parliamo della tecnologia più sviluppata nella gamma dalla Apple. Il MacBook Pro 2023 è pertanto una vera e propria rivoluzione, con un concentrato di potenza, autonomia e funzionalità avanzate che cambieranno il modo in cui vivi e lavori con il tuo laptop. Potrebbe essere tuo in pochi click acquistandolo su Amazon. Sei preoccupato del prezzo? Tranquillo, puoi scegliere la rateizzazione che preferisci.

Potenza Inarrestabile per il MacBook Pro

Grazie alla CPU 8-core e alla GPU 10-core del chip Apple M3, il MacBook Pro offre prestazioni senza precedenti nel multitasking quotidiano e si destreggia con facilità anche in progetti professionali impegnativi, come l’editing di video 4K o la gestione di migliaia di foto contemporaneamente.

Il chip Apple M3 garantisce un’efficienza energetica straordinaria. Ciò consente al MacBook Pro di rimanere al tuo fianco giorno e notte con una durata della batteria incredibile. Anche quando non è collegato alla corrente, questo dispositivo continua a offrire prestazioni di alto livello, senza compromessi sulla potenza. Il display Liquid Retina XDR con grandezza di 14,2″ e gamma dinamica regala ben oltre i 1000 nit di luminosità donando contenuti in HDR pazzeschi e 600 nit per quelli SDR. Tramite le modalità di riferimento, questo schermo garantisce la massima qualità visiva, anche quando sei in movimento.

Tutte le tue app professionali, da Adobe Creative Cloud ad Apple Xcode, Microsoft 365 e molte altre, funzionano alla perfezione su questo MacBook Pro. Con macOS, hai accesso a funzionalità avanzate per lavorare e giocare, personalizzando il tuo Mac in modi innovativi. Inoltre, la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di qualità professionale e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale assicurano una qualità straordinaria per videochiamate, registrazioni e riproduzioni audio.

Grazie alla porta MagSafe, alle due porte Thunderbolt / USB 4, allo slot SDXC card, alla porta HDMI, ad un jack per le cuffie, alla tecnologia Wi-Fi 6E ed al Bluetooth 5.3, il MacBook Pro si connette a tutto ciò di cui hai bisogno. In ultimo, la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID, poi, va a donate un’esperienza di digitazione avanzata e un accesso sicuro e rapido.