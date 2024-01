Uno sconto davvero pazzesco vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare un Apple MacBook Air di ultima generazione, ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

Il prodotto presenta chip M2 ad alte prestazioni, con display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, ed una configurazione di base che parte da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Interessante è lo chassis, ovviamente interamente in metallo, con colore Mezzanotte a renderlo ancora più accattivante di quanto abbiate mai immaginato.

Apple MacBook Air: che sconto su Amazon

Il MacBook Air di Apple, che in questo caso è la versione del 2022, è indubbiamente caratterizzato da specifiche di livello, ma soprattutto un prezzo di vendita tutt’altro che impossibile da raggiungere. Al giorno d’oggi il suo listino sarebbe di 1349 euro, grazie all’ultima offerta di casa Amazon, gli utenti lo possono aggiungere al carrello con una spesa finale di soli 1199 euro (ecco quindi la riduzione dell’11%).

Nell’eventualità in cui non conosciate da vicino il prodotto, ricordiamo essere il MacBook Air più sottile e leggero di sempre, con un peso di soli 1,24kg, accoppiati comunque con un chip M2 octa-core (con GPU a 8-core), ed una batteria interna che può raggiungere tranquillamente anche le 18 ore di utilizzo continuative. Non manca all’appello una videocamera evoluta con risoluzione HD a 1080p e tre microfoni array, incastonata direttamente nella parte superiore del display.