Arrivano fresche notizie da casa Lancia, l’ultima conferma riguarda il suo modello Delta che vedrà un rinnovo della linea che verrà messo in commercio per il 2028, dopo però che nella casa automobilistica avranno fatto il loro debutto la nuova Lancia Ypsilon, che verrà presentata a Milano il mese prossimo e la futura ammiraglia, la Lancia Gamma, che invece verrà mostrata al mondo nel 2026.

Un video render della futura Delta

Al momento della nuova Lancia Delta sappiamo solo che sarà full elettrica e si baserà su piattaforma STLA Medium, dunque avrà autonomie fino a 700 km e potenze fino a circa 400 cavalli, la sua lunghezza si attesterà all’incirca sui 4,4 metri e secondo quanto dichiarato dal numero uno di Lancia Luca Napolitano, resterà fedele a se stessa con uno stile geometrico, muscolare e squadrato.

Non si sa ancora quale stabilimento Stellantis ospiterà la sua produzione, ovviamente si spera per l’Italia ma non è da escludere qualche altro presente in Europa.

Qui di seguito il video render pubblicato su un canale dal nome Mahboub1 che ipotizza sul possibile design della nuova versione che in tutta probabilità arriverà sul mercato con una variante ad alte prestazioni che però si presenterà al mondo in un secondo momento.

Non resta che attendere per vedere cosa verrà mostrato nei prossimi anni sul tanto atteso modello che molti fan di Lancia aspettano da molto tempo, sicuramente nell’arco dei prossimi anni arriveranno altre indiscrezioni che anticiperanno ciò che ci verrà mostrato in via definitiva solo nel 2028, per ora dobbiamo accontentarci dei renders.