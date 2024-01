Le batterie attuali degli smartphone sono sempre più capienti e di qualità, nulla toglie però agli utenti avere ugualmente la necessità di acquistare un powerbank in grado di estendere la vita e la durata della batteria stessa. Su Amazon esiste una soluzione molto economica, anche grazie alla presenza di un coupon da applicare direttamente in pagina.

Prodotto direttamente da INIU, il modello attualmente in promozione prevede una capacità interna di 10’000mAh, con dimensioni tutt’altro che elevate: 13,21 x 6,86 x 1,27 centimetri, per un peso di soli 198 grammi, il che ne facilita indubbiamente il trasporto e l’utilizzo in piena mobilità.

Powerbank: un prezzo di soli 9 euro su Amazon

Acquistare un powerbank su Amazon potrebbe essere decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, per il semplice fatto che il suo listino di 29,99 euro è fortemente scontato dall’azienda fino a 18,99 euro. A rendere ancora il prodotto più appetibile ci pensa il coupon che può essere applicato direttamente in pagina, fino a raggiungere la spesa finale di soli 9,99 euro (è disponibile un coupon del 50%).

Nella parte posteriore del dispositivo si trovano tre connettori, tutti definiti sia input che output, ciò sta a significare che a conti fatti il consumatore può utilizzarli sia per caricare altri device, che il powerbank stesso. Ciò che lo rende speciale è prima di tutto la grande portabilità, ha uno spessore di soli 1,5 centimetri, ma anche la velocità di ricarica fino a 3A.