Quando sentiamo parlare di muscle car ovviamente il primo nome che ci viene in mente è quello della Dodge Charger, famosa auto ad altissime prestazioni americana divenuta molto gettonata anche grazie alla saga di film Fast & Furious, ovviamente ogni anno l’azienda rinnova la vettura aggiungendo design e nuove tecnologie per migliorarla su tutti i fronti.

Ebbene l’azienda dietro la Charger ha deciso di non lasciarci a bocca asciutta, anzi ha pubblicato alcuni scatti in anteprima di quella che dovrebbe essere poi la versione definitiva della Dodge Charger 2025 mentre effettua alcuni test su strada.

Cosa è visibile

Dodge ha definito questo come un modello pre produzione e sulla foto del posteriore sembrano essere visibili dei fanali quadrati, l’auto in questione dovrebbe diventare disponibile per la fine dell’anno corrente.

Sebbene l’auto verrà completamente rinnovata da zero questa potrebbe essere disponibile non solo con motore elettrico ma anche con motore endotermico, nel dettaglio il motore potrebbe essere l’Hurricane a sei cilindri in linea, non si sa però se verrà inserito in combo ibrida o full endotermico.

Ad ogni modo la nuova charger verrà offerta in più versioni, quella a singolo motore elettrico posteriore da 408CV, quella dual engine da 680CV con trazione integrale e infine il modello di punta dovrebbe vantare 897 CV.

Non rimane che attendere l’arrivo della nuova vettura che sicuramente ridefinirà il concetto di auto elettrica e di muscle car allo stesso tempo, mantenendo vivi potenza e prestazioni da sempre marchio di fabbrica di Stellantis, azienda che si occupa della sua produzione.