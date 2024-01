Una TRUFFA improvvisa vi svuota il CONTO con un messaggio

Ancora una truffa, ancora un rischio per tantissime persone in Italia visto l’arrivo di un messaggio ormai comune. Mediante un testo i truffatori riuscirebbero a estorcere le credenziali delle carte di credito e anche i dati personali ai poveri malcapitati.

In basso potete notare il messaggio incriminato che è arrivato proprio oggi a numerose persone, tenetelo alla larga.

Truffa clamorosa, la settimana inizia con un nuovo inganno che porta solo guai

“Ciao, non ci conosciamo personalmente, ma ho davvero voglia di conoscerti.

Una settimana fa ti ho visto per strada, il tuo sguardo e il tuo sorriso mi hanno toccato l’anima. Capisco che questo possa sembrare strano o addirittura spaventoso, ma sento che devo attivarmi per cercare di conoscerti meglio.

Mi chiamo Anna, ho 26 anni. Lavoro per un’azienda di vendita di prodotti elettronici. Nel tempo libero mi piace fare sport e mi interesserebbe sapere cosa ti piace fare. Non so come ti sentirai riguardo a questa lettera e capisco che potrebbe esserci già qualcuno nella tua vita Tuttavia, se sei single e aperto agli appuntamenti, mi piacerebbe se mi rispondessi. Questo è il mio primo tentativo di incontrare qualcuno su Internet, spero di non scioccarvi troppo, perché non capisco bene come farlo correttamente 😉

Credo che la vita sia troppo breve per perdere l’opportunità di incontrare qualcuno veramente attraente.

In generale, penso che tu abbia compreso tutta l’essenza della mia lettera e reagirai con comprensione e, come me, prenderai l’iniziativa.

Vorrei chiederti una cosa, ho avuto a che fare molte volte con truffatori su Internet e sono preoccupato per la privacy e non potrò scriverti qui il mio numero e indirizzo.”

Sarà proprio a questo punto che i truffatori chiederanno all’utente di cliccare su un link per poter chattare con questa fantomatica ragazza su un sito finto di incontri. Qui diverse persone hanno concesso i loro dati e in alcuni casi anche quelli delle carte di credito.