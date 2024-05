Continuano le sperimentazioni di Google riguardo il suo sistema di ricerca con l’introduzione di filtri personalizzati. Suddetta aggiunta permetterà di ottimizzare i risultati ottenuti su Google Search sulla base delle esigenze dei singoli utenti.

L’aggiornamento che sta per arrivare fa parte dell’insieme di miglioramenti a cui Google sta lavorando per l’intera esperienza con la propria piattaforma.

Google aggiunge i filtri alle ricerche

Alcuni utenti hanno notato la presenza di un’opzione definita “Filtri” presente in alto a destra su Google. Utilizzando questa funzione gli utenti possono ottenere dei risultati per le proprie ricerche che siano più precisi. Infatti, creando un filtro a proprio piacimento, aggiungendo parole chiave o anche siti web che favoriscano il processo per trovare quello che si sta cerando. E non è tutto. La funzionalità permette anche di impostare dei filtri che permettano di cercare dei file. Tra questi ad esempio troviamo file, PDF, ebook, ma anche documenti, presentazioni ed altro.

Un ulteriore opzione che permette di ottimizzare i risultati di ricerca su Google fornisce agli utenti la possibilità di impostare un filtro in base alla data. Soluzione che già esiste. Una volta che è stato creato un filtro e sono stati impostati tutti i parametri utili, sarà possibile salvarlo sul proprio account come modello. Google fornisce anche la possibilità di attribuirgli un nome e di utilizzarlo per tutte le ricerche future.

Oltre alla possibilità di creare modelli di filtro, gli utenti avranno accesso anche ad una serie di modelli di filtro pre–impostati. Quest’ultimi vengono generati da Google e sono: PDF, Discussioni, Adatto alle famiglie, Programmazione, Ultimi 7 giorni.

Come accennato la funzione è stata scovata da alcuni utenti. Al momento però solo un numero ristretto di fruitori avranno l’opportunità di provarla ed utilizzare i nuovi filtri. Per tutti coloro che non visualizzano questa opzione bisogna aspettare che sia Google a rilasciarla a tutti i suoi utenti a livello mondiale.