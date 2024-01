Truffa di gennaio, il messaggio RUBA soldi e vi mette nei guai

Con una truffa di questo genere si possono portare via agli utenti soldi e dati personali. Diverse persone purtroppo hanno sperimentato sulla loro pelle tutto ciò, credendo alla truffa come se fosse un messaggio da parte di una bella donna.

La nuova truffa che arriva con un messaggio molto ambiguo, ecco il testo da evitare

Questo qui in basso è il testo che è stato incriminato da tantissime persone durante l’ultimo periodo. In tanti ci sarebbero cascati e avrebbero cliccato sul link che abbiamo provveduto ad omettere alla fine del messaggio.

“Mi sembra che tu sia molto attraente e ho un forte desiderio di confessarti che mi piaci davvero.

“Potresti avere molte domande e cercherò di rispondere a ciascuna di esse. Mi chiamoNoma e ho 27 anni. Ho scoperto il tuo indirizzo postale da un mio amico, che ti conosce da molto tempo. Mi hai interessato quando ti ho visto nelle fotografie che mi hanno mostrato. Hai subito attirato la mia attenzione e non ho resistito alla tentazione di scriverti. Cerco un uomo da molto tempo, ma solitamente chi entra nella mia vita non ha le tue stesse caratteristiche.

Mi sembra che sarebbe fantastico chattare e scambiare informazioni di contatto, ma farlo via email non è del tutto sicuro e conveniente. Ho un profilo su un sito di incontri, dove ho compilato tutti i miei dati.

Pertanto ti suggerisco di scrivermi lì. Lascerò un link al mio profilo e aspetterò il tuo messaggio. Allego la mia foto alla lettera in modo che tu abbia un’idea di come sono. Non vedo l’ora della tua risposta Il mio profilo: www. [SITO TRUFFA]“