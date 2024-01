Vodafone ruba UTENTI a Iliad e TIM con le Silver da 150 GIGA

Serviva una grande prova di forza da parte di Vodafone per relegare agli ultimi posti gli altri gestori mettendosi in prima linea. Il famoso provider leader in Europa è riuscito nell’impresa, mettendo sul piatto le due offerte Silver.

In diverse situazioni con offerte di questo calibro, Vodafone ha vinto la battaglia, battendo senza problemi le altre aziende. Il provider dell’anglosassone ora vuole dare il suo meglio ed è per questo che ha prolungato le due soluzioni anche a questo mese di gennaio. Ricordiamo che possono essere sottoscritte solo da coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad, per cui non da tutti. Molte persone che hanno sottoscritto le promozioni in questione, hanno ricevuto un messaggio di invito da parte di Vodafone.

Vodafone batte la concorrenza con tantissimi contenuti nelle sue Silver

Entrambe le offerte Silver sembrano molto simili tra loro, ma differiscono per il prezzo e per i contenuti relativi ad internet. La prima ad esempio offre minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 100 giga per navigare in 4G. La seconda è praticamente uguale ma con 150 giga per la navigazione web. Il prezzo della prima offerta è di soli 7,99 € al mese mentre quello della seconda è di 9,99 € al mese.

Oltre a questo c’è anche una sorpresa per tutti coloro che sottoscriveranno una delle due Silver: potranno avere 50 giga in più. Il tutto accadrà solo ed esclusivamente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay. Ora non resta che procedere per non perdere l’ennesimo treno che procede veloce verso il risparmio e la qualità.