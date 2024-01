Ormai possiamo dire che il 2023 è stato l’anno delle intelligenze artificiali, partendo da Copilot di Microsoft fino ad arrivare al colosso delle IA, Chat GPT. Tuttavia per quanto il modello intelligente fornito da OpenAI sia completo in tutto e per tutto, una parte di utenti ne ha riscontrato dei malfunzionamenti.

Quelli che suggeriamo noi sono dei rimedi generali che possono aiutare nel caso di un qualche disservizio nella rete o per altre situazioni comuni. Pertanto consigliamo di visitare la pagina ufficiale di OpenAi per seguire le guide ufficiali e lo stato dei servizi.

Chat GPT non funziona, cosa fare?

Il primo controllo che bisogna fare se Chat GPT non funziona è proprio il controllo dello status dei server. Se tutto risulta operativo allora il problema potrebbe trovarsi o nel vostro dispositivo oppure nella connessione. Per testare ciò vi invitiamo a cancellare la cache del browser che state utilizzando oppure dell’app di Chat GPT nel caso vi trovaste da Android o IOS.

Successivamente un’altra prova che potete effettuare è un veloce test sulla connessione. Se siete collegati con il Wi Fi vi consigliamo di cambiare, passando magari ai dati mobili. Se la rete non mostra segni di malfunzionamento ci sono altre due possibili soluzioni.

La prima consiste nell’effettuare il log out dall’account in uso di Chat GPT. Gli account gestiti dalla piattaforma gestita da OpenAi hanno sempre creato qualche problema, alcuni bloccavano le funzionalità dell’assistente, altri addirittura ne inibivano l’utilizzo involontariamente, insomma non dei trascorsi così piacevoli. Per fortuna sembra che l’azienda ci abbia lavorato su e che quindi tali problemi non si dovrebbero ripresentare.

L’ultima soluzione potrebbe aiutare solo chi usa parecchie estensioni particolari sul proprio browser. E’ stato provato infatti che alcune estensioni di Google Chrome ad esempio creino dei disturbi nei processi di Chat GPT. Vi consigliamo pertanto di disattivare temporaeamente queste estensioni oppure di utilizzare un altro browser.