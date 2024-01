Il lancio della famiglia Galaxy S24 ha permesso al produttore di mostre le potenzialità hardware e software di Samsung. Il nuovo sistema operativo proprietario denominato One UI 6.1 sfrutta l’Intelligenza Artificiale con Galaxy AI e permette ai nuovi smartphone potenzialità mai viste prima.

Con la One UI 6.1, la serie Galaxy S24 non riceve grandi novità dal punto di vista dell’interfaccia utente quanto feature uniche supportate dall’Intelligenza Artificiale. Tra queste spiccano le potenzialità offerte dalla traduzione istantanea delle chiamate telefoniche, la “Generative Edit” per migliorare e modificare le foto o sfondi personalizzati e sempre unici.

Le novità sono sicuramente interessanti e gli utenti Samsung non vedono l’ora di poter sfruttarle anche sugli altri terminali dell’azienda coreana. Il produttore ha già confermato che la One UI 6.1 arriverà anche su altri smartphone e di seguito riportiamo i device già confermati.

Scopriamo quali altri device Samsung riceveranno la One UI 6.1, l’interfaccia utente che rende i Galaxy S24 così speciali

I device che sicuramente verranno aggiornati dal produttore saranno:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Il rilascio dell’aggiornamento per questi terminali non ha ancora una data ufficiale confermata da Samsung. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse, l’azienda conta di avviare il roll-out entro la prima metà dell’anno.

Inoltre, Samsung sembra intenzionata a rilasciare la One UI 6.1 anche su molti altri dispositivi. I principali candidati sono i precedenti flagship tra cui i device della seria Galaxy S22 e Galaxy S21 con anche il Galaxy S21 FE. Saranno interessati anche i foldable Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 oltre ai Galaxy A54 e Galaxy A34.

In questo caso, però, possiamo aspettarci che Samsung non introdurrà tutte le novità presenti sui Galaxy S24. Il motivo è puramente tecnico, in quanto l’uso dell’Intelligenza Artificiale richiede una maggiore potenza di calcolo. Resta da capire se l’hardware di qualche anno fa riuscirà a gestire la richiesta di risorse legata alle nuove feature di Galaxy IA.

Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare. Certamente il brand coreano rilascerà maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.