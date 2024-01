I possessori di iPhone sono a rischio con l’ultimo aggiornamento del dispositivo.

Che cosa devono sapere i possessori iPhone?

Attualmente tutte le aziende produttrici di telefoni, dispositivi informatici, sistemi operativi, ecc… tendono sviluppare nuovi aggiornamenti software per il fine di migliorare l’efficienza, l’utilità e la funzionalità del dispositivo. Inoltre gli aggiornamenti hanno anche il compito di rendere più sicuri i dispositivi, quindi ci aiutano ad utilizzarli con tranquillità. Sfortunatamente per iPhone l’ultimo aggiornamento non è andato a buon fine. Infatti quest’ultimo ha causato delle falle e delle vulnerabilità nel sistema. Questi difetti possono aiutare i malintenzionati ad accedere al dispositivo iPhone con più facilità e di conseguenza violare la nostra privacy e rubare i nostri dati.

Aggiornamento iOS 17, un fallimento per la sicurezza?

Questo aggiornamento di iPhone, precisamente la versione iOS 17 ha cambiato il funzionamento delle password. Quando si va a cambiare una password al dispositivo solitamente la password precedente viene cancellata dal dispositivo. Il nuovo aggiornamento invece lascia valida anche la password precedente sul dispositivo per 72 ore. Il problema sorge qua, l’utente se cambia password perchè qualche malintenzionato l’ha scoperta, quest’ultimo ha 72 ore per accedere al dispositivo con la vecchia password e rubare di conseguenza i dati. Per l’utente c’è la possibilità della rimozione istantanea. Innanzitutto dobbiamo assicurarci di aver istallato l’aggiornamento di iOS 17. Per rimuovere le 72 ore di margine dobbiamo andare su impostazioni e sulla casella Face Id e Passcode, e successivamente inserendo la nuova password andiamo ad interagire con l’opzione per far perdere funzionalità la password precedente. Quando siamo andati a selezionare la casella con questa opzione clicchiamo e per l’utente non c’è più alcun rischio che l’hacker può accedere con la vecchia password al dispositivo.

Chi vuole fare l’operazione inversa, ovvero usare la nuova funzione data dall’aggiornamento deve seguire questo procedimento. Una volta inserita la password errata per 5 volte, ci sarà un’opzione “Password dimenticata” nell’angolo del display. In questa casella una volta cliccata potremmo inserire la vecchia password solo per 72 ore.