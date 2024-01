Microsoft ha superato Apple dal punto di vista del valore della compagnia e ha ricevuto i complimenti da Epic Games con un commento contro Apple dato che tra i due c’è una certa rivalità. La casa di Xbox surclassando quella di Cupertino viene vista come la casa produttrice di maggior valore tanto da ricevere i complimenti con un post da parte di Tim Sweeney sul lavoro ben fatto della compagnia anche dal punto di vista delle applicazioni.

In passato però Epic Games aveva dimostrato nei confronti di Microsoft una certa rivalità, ma ora sembra essere intenzionato ad avvicendarsi alla compagnia anche se da un punto di vista concettuale. Epic Games si sta infatti distinguendo tra Apple e Google riportando dei risultati molto promettenti soprattutto dal punto di vista del mercato mobile; è anche per questo che si sta dimostrando questo avvicinamento a Microsoft dato che hanno un modo di pensare quasi uguale.

Microsoft, sorpasso molto importante per la compagnia

Nel messaggio di congratulazioni di Tim Sweeney viene messo nero su bianco come Epic Games sti cercando quasi una sorta di spalla o di appoggio per la sua compagnia; viene anche ribadito come Apple e Google siano i maggiori nemici di Sweeney. Le rivalità tra le case produttrici ci sarà sempre dato che ognuna vuole essere la migliore e prevalere sulle altre anche perché se così non fosse non ci sarebbero delle novità e tutto rimarrebbe com’è.

Per il momento è Microsoft in cima alla classifica con le novità apportate nel mondo dell’ intelligenza artificiale ma nessuno può dire che in un futuro anche prossimo questa classifica si potrebbe ribaltare portando nuovi cambiamenti. Anche se c’è sempre la questione dell’ avvicinamento di Epic Games a Microsoft che potrebbe portare ad una unione più profonda distaccandosi completamente da Apple e Google dimostrando di essere le migliori compagnie del mondo.