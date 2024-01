Apre ufficialmente il GPT Store di OpenAI , luogo destinato per usare e condividere i propri chatbot personalizzati, è finalmente realtà, lanciato dopo un ritardo durato mesi. Questo store apporta ulteriori possibilità d’uso a ChatGPT ed aiuta ad espandere l’ecosistema di OpenAI.

Dopo l’annuncio del programma GPT Builder a novembre, OpenAI aveva comunicato che i bot creati dagli utenti avevano raggiunto un numero abbastanza importante, oltre 3 milioni. Ed ecco perché l’azienda, ha l’intenzione di mettere in evidenza settimanalmente i GPT più utili all’interno del suo store.

Quindi ricapitolando, la piattaforma consente alle persone che hanno creato i propri chatbot di condividere pubblicamente le loro versioni di ChatGPT, però fino ad ora, solo coloro che si abbonano ai livelli a pagamento di OpenAI possono creare e utilizzare GPT personalizzati.

Il ChatGPT Store di OpenAI sembra presentare molte novit à , vediamo le più importanti

Come prima cosa, OpenAI ha dichiarato di aver istituito un sistema di revisione per garantire che i chatbot personalizzati rispettino le linee guida del marchio e le politiche d’uso. Aggiornando anche la procedura per segnalare i GPT che gli utenti trovano dannosi o pericolosi.

Il GPT Store sarà accessibile agli utenti di ChatGPT Plus e agli utenti Enterprise, oltre agli abbonati di un nuovo livello chiamato Team. Questa rappresenta una versione a pagamento di ChatGPT destinata piccole aziende da circa 150 persone.

L’azienda americana ha anche annunciato l’avvio di un programma di retribuzione con i creatori di GPT nel primo trimestre dell’anno. Gli sviluppatori di GPT saranno pagati in base all’interazione degli utenti con i loro chatbot, OpenAi non ha ancora condiviso dettagli pratici su come funzionerà.

Infine è stato dichiarato che i dati e le conversazioni di ChatGPT Team non verranno utilizzate per addestrare nessuno dei suoi modelli. Gli abbonati alla versione Team potranno anche creare GPT personalizzati per le esigenze specifiche delle loro aziende o utilizzare tutti gli altri GPT presenti nello store.