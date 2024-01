Nelle ultime ore, è stato annunciato un importante aggiornamento da parte di Ho. Mobile, uno dei principali operatori virtuali del Paese, per quanto riguarda le soglie di dati disponibili per il roaming zero e i costi extra soglia in Europa. Questo annuncio è stato seguito da una decisione analoga da parte di PosteMobile, confermando un cambiamento significativo nel panorama delle offerte telefoniche nazionali.

In particolare, entrambi gli operatori hanno deciso di anticipare l’adeguamento annuale delle soglie di Giga disponibili in Europa, previsto per il primo gennaio. Per tutti gli operatori telefonici è stata introdotta una nuova formula per calcolare il numero di Giga utilizzabili durante il roaming in Europa. Tale formula sarà valida fino al 2027 e, successivamente, le soglie rimarranno invariate almeno fino al 2032.

Dal 1 gennaio 2024 fino alla fine dell’anno, la formula utilizzata per calcolare il bundle dati disponibile in Europa sarà la seguente: il bundle sarà uguale al rapporto tra il costo mensile del pacchetto, IVA esclusa, diviso per 1,55, e il risultato sarà moltiplicato per 2. Questa formula è stata già applicata sia da Ho. Mobile che da PosteMobile, dimostrando un impegno tempestivo nell’adeguarsi alle nuove regole del roaming europeo.

Roaming zero per ho. Mobile

Per quanto riguarda i costi extra soglia, cioè quelli applicati quando si supera il bundle “europeo“, sono stati ridotti i costi passando da 0,21 centesimi di euro al MB, costo presente nel 2023, a 0,18 centesimi di euro al MB nel 2024. In altre parole, saranno addebitati ad ogni utente 0,0018 euro per ogni megabyte utilizzato o 1,8 euro per ogni gigabyte, con una tariffazione basata sul consumo in kilobyte.

Un aspetto interessante di questa evoluzione è la trasparenza con cui ho. Mobile ha comunicato le modifiche, presentando chiaramente le nuove soglie e i costi aggiornati. Inoltre, l’azienda ha fornito un elenco dettagliato, disponibile sul sito web dell’operatore, delle offerte disponibili per il 2024, suddivise in diversi piani tariffari.

Le offerte di ho. Mobile per il 2024 includono diverse opzioni, ciascuna progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Ad esempio, l’offerta “ho. Mobile Orange” per i clienti Fastweb, Iliad, Coop Voce, ecc, metta a disposizione 100 Giga a 5,99 euro mensili con 6,4 Giga inclusi per il roaming in Europa. Allo stesso modo, ci sono opzioni per i clienti Kena, Digi, Energan e Feder Mobile. Così come offerte specifiche per i clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile.

Se siete interessati a passare ad ho. Mobile vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale dell’operatore e consultare dettagliatamente tutte le promozioni offerte.