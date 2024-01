Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha annunciato il lancio delle nuove offerte Smart, che promettono una gamma di opzioni convenienti per gli utenti desiderosi di massimizzare i loro Giga a prezzi competitivi. Le tariffe partono da soli 5,99 euro al mese, e per un periodo promozionale limitato, Kena Mobile offre il primo rinnovo della tariffa gratuitamente. Inoltre, coloro che attivano l’opzione Ricarica Automatica potranno beneficiare di un bonus di 50 GB extra ogni mese, senza costi aggiuntivi.

Una volta selezionata la tariffa di interesse, è possibile procedere all’attivazione attraverso una rapida procedura online sul sito ufficiale di Kena Mobile. La SIM si ottiene gratuitamente e viene spedita all’indirizzo fornito dal cliente.

Nuove promo per Kena Mobile

Le nuove offerte Kena comprendono diverse promozioni vantaggiose, delle quali le seguenti sono tra le più interessanti:

Kena 5,99 Smart:

La tariffa offre minuti illimitati, 200 SMS, e 100 GB di dati in 4G fino a 60 Mbps. Inoltre, con Ricarica Automatica, gli utenti ottengono 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi. La tariffa ha un costo mensile di 5,99 euro, con il primo rinnovo gratuito. La spesa iniziale, considerando anche il contributo di attivazione di 4,01 euro, è di 10 euro. È possibile attivare Kena 5,99 Smart richiedendo la portabilità da operatori selezionati come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e altri elencati.

Kena 6,99 Smart:

La tariffa offre minuti illimitati, 200 SMS, e 130 GB di dati in 4G fino a 60 Mbps. Anche questa tariffa include 50 GB extra al mese con Ricarica Automatica, senza costi aggiuntivi. Il canone mensile è di 6,99 euro, con il primo rinnovo gratuito. La spesa iniziale, comprensiva di un contributo di attivazione di 3,01 euro, è di 10 euro. L’offerta è valida solo con portabilità da Iliad e dagli operatori virtuali specificati.

Kena 7,99 Smart:

La tariffa offre minuti illimitati, 200 SMS, e 150 GB di dati in 4G fino a 60 Mbps. La tariffa include anche 50 GB extra al mese con Ricarica Automatica, senza costi extra. Il costo mensile è di 7,99 euro, con attivazione a 3,01 euro e primo rinnovo gratuito. L’offerta è disponibile solo per gli utenti che richiedono la portabilità da Iliad o da un altro operatore virtuale tra quelli selezionati.

Kena 9,99:

La tariffa include minuti illimitati, 200 SMS, e 230 GB di dati in 4G fino a 60 Mbps. Con Ricarica Automatica, gli utenti ottengono 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi. La tariffa ha un costo mensile di 9,99 euro, con attivazione gratuita ed è attivabile con portabilità da Iliad o un operatore virtuale.

Kena 11,99 e Kena Dati:

La tariffa adatta per chi desidera passare a Kena Mobile senza vincoli di portabilità. La promo offre minuti illimitati, 200 SMS, e 100 GB di dati in 4G fino a 60 Mbps. Anche questa tariffa include 50 GB extra al mese con Ricarica Automatica e fino a 13 GB in roaming in UE, il tutto al costo di 11,99 euro al mese, con attivazione gratuita.

Kena Mobile offre una vasta gamma di opzioni convenienti per soddisfare le esigenze dei suoi futuri utenti, garantendo un equilibrio tra quantità di dati, servizi inclusi e prezzi vantaggiosi.