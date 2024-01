TIM costa 6 EURO, ci sono fino a 150 GB al mese con un REGALO

Da quando i provider virtuali stanno dominando, c’è anche il nome di Iliad che riesce a dargli filo da torcere. Proprio insieme ai gestori virtuali, questa realtà ha messo in netta difficoltà TIM che però ora torna alla carica con due offerte mobili.

Tali soluzioni, piene di contenuti ma soprattutto molto vantaggiose in termini di costo mensile, sono ora disponibili per alcuni clienti.

TIM ha la soluzione giusta: lanciare due offerte Power contro la concorrenza

La motivazione per cui TIM ha deciso di lanciare ancora una volta le sue offerte Power, è molto semplice: serviva continuità. A tal proposito eco che ritornano ancora una volta per alcuni utenti le soluzioni che costano meno di 8 € al mese. Le offerte in questione possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che provengono da gestori virtuali o dal provider Iliad.

Entrambe riescono ad avere praticamente gli stessi contenuti con una differenza netta in termini di giga e piccola in termini di prezzo. La prima offerta, ovvero la famosissima Power Iron, include il suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per navigare sul web per 6,99 € mensili.

Segue la seconda offerta che sulla falsariga della prima offre minuti e messaggi senza limiti ma questa volta con 150 giga in 4G. La Power Supreme Web si differenzia per la presenza di un prezzo di soli 7,99 € al mese.

Ricordiamo che il primo pagamento avverrà a partire dal secondo mese in quanto il primo sarà totalmente gratuito per tutti.