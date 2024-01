Fastweb si è confermata, per il terzo trimestre consecutivo nel 2023, come la rete mobile più veloce d’Italia. Grazie a questo risultato ha superato i suoi principali concorrenti come WindTre, Vodafone, TIM e Iliad. I risultati sono stati rilasciati dagli Speedtest Awards, certificazioni fornite da Ookla riguardo alla velocità delle reti Internet fisse e mobili in numerosi paesi del mondo. I risultati vengono pubblicati trimestralmente, e nel corso dell’anno passato, Fastweb ha costantemente dominato la classifica della rete mobile più veloce in Italia.

Ookla ha assegnato a Fastweb uno Speed Score di 93.56 nel trimestre Q3-Q4 2023, nettamente sopra il secondo classificato. Infatti, WindTre ha ottenuto un punteggio di 70.97. La distanza tra Fastweb e gli altri concorrenti è ancor più significativa, con Vodafone al terzo posto con 65.05, seguita da TIM con 58.13 e Iliad con 53.10. Va notato che lo Speed Score non riflette la velocità effettiva della rete, ma è un punteggio numerico che tiene conto di diversi fattori.

Fastweb si conferma la rete più veloce

Analizzando i dettagli, Ookla ha riferito che Fastweb ha raggiunto questo risultato con una velocità mediana di download di 100.10 Mbps e una velocità mediana di upload di 12.34 Mbps. È interessante notare che nelle reti mobili, e spesso anche in quelle domestiche, la banda è assegnata in modo predominante al traffico in download rispetto a quello in upload. Questo perché il traffico in upload è generalmente meno utilizzato dagli utenti singoli.

Ookla ha condotto l’analisi basandosi su dati aggregati provenienti dagli speed test effettuati dagli utenti in tutta Italia. Durante il Q3-Q4 2023, sono stati esaminati ben 3,490,440 test. In questo modo è stata offerta una panoramica ampia e variegata dell’esperienza reale degli utenti su tutto il territorio nazionale.

Oltre ai valori medi, l’analisi di Ookla ha evidenziato notevoli differenze nelle performance degli operatori in diverse aree del paese. Ad esempio, i valori di download e upload variano notevolmente tra le grandi città come Roma, Napoli e Firenze. Nonostante Fastweb rimanga il leader in termini di prestazioni complessive, l’esperienza d’uso può differire notevolmente tra città. Firenze registra 84.01 Mbps in download/16.04 Mbps in upload, mentre Napoli mostra cifre sorprendenti con 155.60 Mbps in download/13.84 Mbps in upload. Anche la concorrenza presenta scarti significativi, come nel caso di Iliad che ottiene prestazioni inferiori a Napoli (38.00 Mbps in download) rispetto a Roma (56.75 Mbps in download).

Per quanto riguarda le reti fisse domestiche, Sky Wifi si posiziona come la più veloce secondo Ookla, con un punteggio di 105.41 al Q2-Q3 del 2023. A seguire troviamo Vodafone (97.47), Fastweb (93.04), WindTre (87.82) e Telecom Italia (80.77).