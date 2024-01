Nelle ultime ore, Apple ha fatto un importante annuncio riguardo al prossimo rilascio di iOS 17.3, programmato per i giorni 22 e 23 gennaio. Per questo, il gigante di Cupertino ha appena presentato le versioni Release Candidate di iOS 17.3, iPadOS 17.3 e macOS Sonoma 14.3. In particolare, gli utenti iPhone possono aspettarsi una funzionalità preziosa, soprattutto utile per chi viaggia frequentemente.

Apple iOS 17.3: sicurezza, convenienza e innovazione

Questa Release Candidate segue la terza beta di iOS 17.3, che ha introdotto le funzioni di Stolen Device Protection per iPhone. Questi potenziamenti rafforzano la sicurezza del dispositivo limitando l’accesso a determinate opzioni avanzate di sicurezza, effettivamente proteggendole dietro il Face ID. Secondo quanto dichiarato da Apple, la funzionalità di supporto AirPlay negli hotel consente di inviare direttamente i contenuti alla TV della tua stanza in determinati hotel selezionati.

Tra le prossime novità troviamo le playlist collaborative di Apple Music, che consentiranno agli utenti di condividere playlist di Apple Music con altri. I destinatari potranno aggiungere o rimuovere canzoni, riorganizzare l’ordine della playlist e apportare varie personalizzazioni al suo interno. Originariamente prevista per essere implementata in iOS 17.2, questa funzione è stata successivamente posticipata alla successiva iterazione di iOS.

La caratteristica più interessante della versione Release Candidate di iOS 17.3, destinata a entusiasmare i viaggiatori, è la nuova capacità degli iPhone di fungere da telecomandi per le TV compatibili negli hotel attraverso AirPlay. Apple spiega che “Il supporto per gli hotel di AirPlay ti permette di trasmettere i contenuti direttamente alla TV della tua stanza in alcuni hotel selezionati”.

LG primo sostenitore per il supporto AirPlay negli hotel

Per avviare lo streaming dall’iPhone alle TV degli hotel, gli utenti devono semplicemente scannerizzare un QR Code apposito visualizzato sullo schermo del televisore. Quest’azione stabilisce una connessione wireless tra l’iPhone e la TV, facilitando la trasmissione senza soluzione di continuità di foto, video, film, serie TV e musica tra i dispositivi. Attualmente, solo LG ha annunciato il supporto a questa funzione per i suoi televisori destinati agli hotel.

L’innovazione continua di Apple nel migliorare l’esperienza degli utenti, unita a una focalizzazione sulla sicurezza e sulla comodità, è evidente nell’aggiornamento imminente di iOS 17.3. L’introduzione di funzionalità come Stolen Device Protection e il supporto AirPlay incentrato sugli hotel non solo sottolinea l’impegno dell’azienda per la sicurezza degli utenti, ma mostra anche la sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze di una base di utenti diversificata. Con l’avanzare della tecnologia, l’approccio proattivo di Apple nel perfezionare il suo software rafforza la sua posizione di leader nel sempre mutevole panorama dei sistemi operativi mobili.