Con il rilascio di iOS 17 lo scorso autunno, Apple ha introdotto una nuova funzione rivoluzionaria denominata “Tutto Bene“. Questa caratteristica, facendo affidamento sulla localizzazione di iPhone e sfruttando iMessage, offre la possibilità di informare automaticamente un contatto di fiducia quando si è raggiunta la destinazione desiderata. Il tutto avviene con la possibilità di scegliere quali dettagli condividere, nel caso in cui la condivisione automatica non sia attivata.

Guida all’uso di ‘Tutto Bene’ su iPhone

L’ispirazione dietro “Tutto Bene” richiama l’antico gesto di inviare un messaggio alla propria madre annunciando il sicuro arrivo a casa o alla propria compagna/compagno, ora resa più moderna grazie alla tecnologia Apple.

L’attivazione di questa funzione è incredibilmente semplice. Basta aprire l’applicazione Messaggi su iPhone, toccare l’icona situata in alto a destra per avviare una nuova conversazione, selezionare il destinatario desiderato e, nella nuova finestra, toccare l’opzione “+“. Successivamente, ci si sposterà nella sezione “Altro” e si selezionerà l’opzione “Tutto Bene“.

A questo punto, si presenteranno due opzioni. La prima, denominata “Al mio avvio“, consente di specificare la destinazione, il metodo di viaggio e di aggiungere il tempo previsto per il tragitto. La seconda, chiamata “Dopo un timer“, permette di impostare un periodo di tempo entro il quale sarà necessario concludere la sessione “Tutto Bene”. Nel caso in cui ciò non avvenga, la persona designata riceverà una notifica.

Apple e la sicurezza personale

In sintesi, si tratta di una funzione estremamente utile che pone una particolare attenzione sulla sicurezza delle persone. Apple, negli ultimi tempi, ha focalizzato i suoi sforzi su questo settore, cercando di offrire soluzioni innovative e pratiche per migliorare l’esperienza degli utenti in termini di sicurezza e condivisione delle informazioni.

Riflettendo su questa evoluzione, diventa evidente come la tecnologia possa svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la sicurezza personale e nell’agevolare la comunicazione. E’ anche importante considerare le implicazioni in termini di privacy e valutare attentamente come queste nuove funzionalità si inseriscano nel nostro modo di vivere e condividere le informazioni. In un mondo sempre più connesso, trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto della privacy diventa un elemento cruciale.