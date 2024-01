La società della neve, il film uscito da pochi giorni segnerà la storia di Netflix

“La società della neve“, diretto da J.A. Bayona, ha rapidamente conquistato un posto di rilievo nell’ambito delle produzioni di Netflix, diventando uno dei titoli più apprezzati dagli abbonati in un tempo record. Rilasciato sulla piattaforma il 4 gennaio, il film ha già ottenuto una nomination per gli Academy Awards come miglior lungometraggio internazionale, consolidando il suo status come una delle pellicole in lingua non inglese più importanti della piattaforma.

La società della neve, il miglior lungometraggio internazionale di sempre

In soli 11 giorni dalla sua uscita, “La società della neve” ha raggiunto la straordinaria cifra di 51 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al decimo posto nella classifica dei film non in lingua inglese più popolari del servizio di streaming. Questo successo è ancor più significativo se confrontato con il periodo di valutazione di 91 giorni considerato per altri titoli nella lista, tra cui il film tedesco premiato agli Oscar e ai BAFTA “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Si prevede che il film di Bayona salirà ulteriormente in classifica nei prossimi mesi.

Nei primi quattro giorni di programmazione, “La società della neve” ha totalizzato un numero di ore di visione superato solo da “Troll” e “Nowhere”, che hanno raggiunto rispettivamente il secondo posto tra i film in lingua inglese più popolari su Netflix. Con un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, il film ha riscosso un grande successo entrando nella Top 10 di Netflix in 93 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Brasile, Messico e Stati Uniti.

Inoltre, “La società della neve” è stato nominato per 13 Goya Awards, concorrendo in diverse categorie tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura adattata e miglior attore esordiente per Matías Recalt. La corsa agli Oscar potrebbe ulteriormente incrementare la sua popolarità, portandolo a diventare il più grande film in lingua non inglese mai visto su Netflix.

“La società della neve” non solo dimostra l’apprezzamento internazionale per produzioni cinematografiche di alta qualità in lingue diverse dall’inglese, ma sottolinea anche il ruolo di Netflix nell’aprire nuovi orizzonti per la diffusione globale del cinema. La storia vera che ha ispirato il film, infatti, merita di essere conosciuta, rappresentando un altro esempio di come il cinema possa trasmettere storie emozionanti e toccanti a un pubblico mondiale.