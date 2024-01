Oreo ha annunciato una collaborazione entusiasmante con un’icona intramontabile del mondo dei videogiochi: Pac-Man. I celebri biscotti si trasformeranno presto in un’irresistibile merenda per tutti i grandi appassionati del leggendario personaggio di Bandai Namco.Per celebrare questa nuova partnership, Oreo ha creato sei decorazioni esclusive ispirate a Pac-Man. Esse saranno racchiuse in una confezione in edizione speciale disponibile a partire da gennaio 2024 fino ad esaurimento scorte.

Ma la novità non si ferma qui. Ogni biscotto avrà un ruolo specifico nel nuovo labirinto di Pac-Man. I consumatori potranno eseguire la scansione di ciascun biscotto per sbloccare esclusive esperienze di gioco, aggiungendo un elemento ludico e gustoso alla loro merenda. In più, inserendo il codice a barre della confezione, i fan avranno la possibilità di vincere premi interessanti. Tra i premi in palio vi saranno: un mini arcade Pac-Man e, in un’estrazione finale, un grande arcade Oreo x Pac-Man.

Oreo e Pac-Man si preparano ad offrire ai fan un’esperienza unica e deliziosa

La collaborazione tra Oreo e Pac-Man non solo offre ai consumatori un’esperienza di gioco unica, ma rappresenta anche un’opportunità per i fan di Pac-Man di immergersi ancora di più nell’universo del personaggio. Nel frattempo, gli amanti della leggendaria pallina gialla possono gustare i nuovi Oreo speciali, pronti a deliziare il palato durante le loro avventure di gioco.

Mentre attendiamo la prossima avventura principale di Pac-Man, questa collaborazione con Oreo offre ai fan un’occasione speciale per vivere il divertimento del videogioco anche attraverso il gusto irresistibile dei biscotti.