Gli operatori virtuali, ormai consolidati nel panorama italiano, rappresentano una scelta sempre più diffusa tra i consumatori, grazie alle opportunità di risparmio offerte dai loro piani tariffari. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM, la loro quota di mercato si attesta intorno al 15%, dimostrando una presenza significativa nel settore delle telecomunicazioni. Coloro che optano per gli operatori virtuali cercano generalmente piani che offrano un ottimo rapporto qualità/prezzo, ottenendo così la possibilità di risparmiare sul canone mensile.

Tra i gestori virtuali più apprezzati per la connessione internet veloce in Italia, spicca Fastweb Mobile, che offre una velocità di download teorica di 1,6 Gbps, seguito da Elimobile con 450 Mbps e PosteMobile con 300 Mbps. A seguire troviamo Spusu con velocità di download di 300 Mbps, Tiscali Mobile con 225 Mbps e Coop Voce con 100 Mbps.

È importante notare che queste velocità sono indicative e teoriche. La velocità effettiva può variare a causa della copertura di rete, del traffico e delle specifiche tecniche dei dispositivi utilizzati.

Gli operatori virtuali più efficienti

Nel contesto delle offerte di operatori virtuali per il mese di gennaio 2024, emergono diverse opzioni convenienti. Le tariffe mensili partono da soli 4 euro e offrono diverse combinazioni di minuti, SMS e dati in 4G. Tra le offerte di rilievo troviamo Super 20 di PosteMobile, Optima Super Mobile Smart di Optima Mobile, Spusu 100 di Spusu, Kena 5,99 di Kena Mobile, e altre proposte di operatori come ho. Mobile e Fastweb Mobile.

La scelta della migliore offerta deve tener conto non solo del costo mensile, ma anche dei contenuti del piano tariffario, delle promozioni in corso e dei requisiti specifici dell’operatore. La velocità di navigazione, i servizi inclusi e la quantità di traffico disponibile nei piani tariffari sono fattori chiave da considerare.

Qualora gli operatori virtuali risultassero più vantaggiosi rispetto a quelli tradizionali, si potrebbe valutare l’attivazione di una loro offerta, eventualmente attraverso la portabilità del numero. Questa operazione, gratuita e gestita dagli operatori, consente di cambiare operatore telefonico mantenendo il proprio numero. La portabilità richiede la presentazione di alcuni documenti come la copia del documento di identità, quella del codice fiscale, il numero ICCID della SIM e il numero di telefono da migrare. Il processo è rapido e si conclude in pochi giorni lavorativi. Tra gli altri vantaggi, la portabilità consente anche il trasferimento del credito residuo dalla vecchia utenza alla nuova.