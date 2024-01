Samsung Galaxy S24+ ad un PREZZO PAZZO su Amazon: scopri lo sconto

Il nuovo Samsung Galaxy S24+ ridefinisce l’esperienza mobile, offrendo un concentrato di innovazioni e prestazioni avanzate. Progettato per coloro che cercano l’eccellenza in ogni aspetto, il Galaxy S24+ promette di superare ogni altro dispositivo.

La confezione del Galaxy S24+ include anche il caricabatterie Samsung da 25W (codice prodotto EP-T2510NBEGEU), garantendo una ricarica veloce per mantenere il tuo dispositivo sempre pronto all’uso. Questo regalo è disponibile solo su Amazon, dove il pacchetto fantastico è acquistabile a soltanto 1.189,00 euro. Con un design accattivante, una fotocamera avanzata, un display QHD+ mozzafiato e funzionalità AI intelligenti, il Galaxy S24+ è progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Intelligenza artificiale ed alta definizione per il Samsung Galaxy S24+

L’AI è al centro dell’esperienza Galaxy S24+. Modifica le tue foto con facilità grazie a Edit Suggestion, ricevi traduzioni in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live e sfrutta l’Assistente Trascrizione per convertire note vocali in testo e riassumerle. Prova un’esperienza di visione senza precedenti con il nuovo e ampio schermo QHD+ da 6,7 pollici. Il display mobile adattivo offre colori vibranti, cornici ultra sottili e una risoluzione mai vista su un dispositivo Galaxy.

Il Galaxy S24+ presenta il nuovo Armor Aluminum, che consente una protezione superiore dai danni per possibili urti o cadute. Grazie al certificato di protezione IP68 contro acqua e polvere, il dispositivo è in gradi di resistere alle sfide della vita quotidiana. Scatta immagini straordinarie con la fotocamera da 50MP. Utilizza lo zoom 2x o 3x per catturare ogni singolo dettaglio. Ottimizza l’illuminazione delle tue foto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ultimo dettaglio di cui vale la pena parlare è la batteria in dotazione da 4.900 mAh. Essa consente al Galaxy S24+ un’eccezionale autonomia, senza richiedere continue e fastidiose ricariche.

Approfitta subito della straordinaria Offerta Amazon per ricevere in REGALO il caricabatterie che ti consentirà di raggiungere la massima capacità di batteria in pochi attimi. Non pensare troppo alla cifra, questa è un’occasione unica per poterla perdere. Ricorda di fare presto! Le promozioni sullo store variano con una frequenza impressionante e fra poche ore potresti non più trovare il Galaxy in sconto.