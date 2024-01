Se non hai ancora acquistato una nuova SIM WindTre questo è il momento giusto per farlo. L’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay è ancora disponibile per tutti i nuovi clienti nella versione con Giga illimitati inclusi nel prezzo, ma non è tutto. Punto forte della tariffa è la possibilità offerta ai nuovi clienti di procedere con l’acquisto di uno smartphone senza dover sborsare alcun centesimo.

Attivando l’offerta, WindTre permette infatti di ottenere uno smartphone Samsung Galaxy A14 5G a costo zero e di ricevere Giga senza limiti alla massima velocità disponibile ma sarà necessario procedere in fretta con l’acquisto della SIM.

I nuovi clienti hanno tempo soltanto fino al mese di marzo per poter usufruire di Giga illimitati. Alla scadenza la promo extra potrebbe essere prorogata o definitivamente sospesa dal gestore, che in questo caso ridurrà la quantità di Giga inclusi.

Come ottenere l’offerta WindTre

Al momento l’offerta WindTre è rivolta a tutti i nuovi e già clienti, che possono acquistare la SIM online o presso i punti vendita abilitati scegliendo di abbinare ad essa l’acquisto dello smartphone o meno. WindTre permetterà di scegliere tra numerosi dispositivi ma soltanto richiedendo un Samsung Galaxy A14 5G non sarà necessario sostenere nessuna spesa extra.

Ogni mese sarà richiesta una spesa di soli 14,99 euro che permetterà di procedere con il rinnovo della tariffa, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti verso l’estero

200 SMS verso tutti

Giga senza limiti fino al 31 marzo 2024

WindTre permette di attivare l’offerta soltanto con servizio Easy Pay incluso. Dunque, si ricorda che al momento dell’acquisto sarà necessario indicare la modalità tramite la quale si intende affrontare la spesa di rinnovo. I metodi accettati dal gestore sono: carta di credito, conto corrente e carta conto.