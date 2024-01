Apple, un 2024 ricco di novità ma con ritardi nello sviluppo dell'IA

Si è venuto a sapere di recente che la grande mela abbia incontrato qualche problema nello sviluppo della sua IA. Questo fatto potrebbe creare ad Apple un ritardo sul rilascio delle nuove funzioni legata all’uso dell’intelligenza Artificiale. Infatti sono previste novità verso la metà di quest’anno.

La WWDC di giugno sarà fondamentale per l’azienda perché porterà la presentazione del nuovo iOS 18, ma soprattutto, saranno presentati i nuovi macOS, iPadOS e watchOS. Secondo ciò che i leak esprimono a riguardo, iOS 18 sarà incentrato soprattutto sull’intelligenza Artificiale. Verrà implementato infatti un Large Language Model (LLM), sviluppato dal colosso di Cupertino e chiamato Ajax, che verrà introdotto come un componente del sistema operativo. Il sistema in questione è in fase di test dall’inizio del 2023.

Il 2024 di Apple sarà ricco di novità, ma anche di ritardi

Secondo alcune fonti, si pensa che Ajax verrà inserito in tutte le applicazioni di Apple. Infatti verrà utilizzato nelle app di produttività come Pages, Numbers, Keynote e Note, senza scordare che introdurrà l’auto-riassunto, l’auto-completamento dei testi, ma soprattutto, terrà nota delle nostre abitudini e migliorerà la nostra vita quotidiana.

Novità Anche per gli sviluppatori, rilasciando una nuova versione di XCode e un insieme di nuovi tool utili allo di sviluppo. I tecnici più esperti di riparazione avranno la possibilità di utilizzare un’IA legata ad AppleCare, per eseguire compiti di risoluzione problemi software, hardware, ecc…

I tempi di rilascio però saranno un problema perché l’introduzione di tutte queste funzioni non sarà fatte prima di metà 2024 e inizio 2025. Samsung infatti prevede il lancio dei nuovi Galaxy S24 con già implementata l’IA in tutte le app. Anche Microsoft e Intel presenteranno già nei negozi le loro novità con l’intelligenza artificiale incorporata, quindi Apple potrebbe rischiare di far aspettare troppo gli utenti.