Anche se nel mese di dicembre sono state registrate il 19% in meno di vendite rispetto a novembre, PS5 rimane la console più venduta del mese di dicembre 2023 nel Regno Unito

La nota console Play Station 5 prodotta da Sony, ha fatto la sua prima apparizione sul mercato nel 2020. Dopo poco più di 3 anni ha conquistato il palcoscenico globale, riuscendo a vendere circa 50 milioni di unità. Grazie ai dati di GfK (Growth from Knowledge), nel Regno Unito è stato registrato un calo delle vendite nel mese di dicembre rispetto a novembre pari al 19%. Nonostante questo calo, PS5 si è riconfermata la console più venduta del mese di dicembre 2023.

Nonostante il calo delle vendite nel mese di dicembre, PS5 ha dimostrato i numeri impressionanti che sta facendo segnare sul mercato. Le due console inseguitrici hanno registrato un aumento delle vendite rispetto a novembre, ma l’incremento non è bastato per poter raggiungere la vetta della classifica. Sul secondo gradino più alto del podio si posiziona Nintendo Switch, che ha incrementato le vendite del 39% rispetto al mese precedente. In terza posizione troviamo Xbox Series X|S che a dicembre si sono rese protagoniste di un aumento del 6% rispetto a novembre.

Non ci sono cifre precise riguardanti le singole console, ma in generale il mercato britannico ha registrato circa 500.000 unità vendute nel mese di dicembre. Questo risultato evidenzia un incremento del 2% rispetto ai numeri segnati nel mese di novembre 2023, e un aumento del 7% in confronto al mese di dicembre 2022.

Per quanto riguarda gli accessori, sono stati venduti 2,07 milioni di prodotti nel corso di dicembre, con un incremento del 63% rispetto a novembre e del 10% in confronto al medesimo periodo dell’anno precedente. Gli accessori più venduti sono stati i DualSense e i controller in generale. Come abbiamo visto dai dati sulle vendite di PS5, novembre 2023 è stato senza alcun dubbio il miglior mese di sempre per le console Sony.