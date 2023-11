Tutti i giocatori stanno attendendo con ansia informazioni ufficiali su GTA 6. Gli analisti sono speranzosi che entro la fine dell’anno possano arrivare i primi dettagli e magari un trailer che annunci la data di uscita.

Nel frattempo che Rockstar Games decida di fare luce su un titolo ormai atteso da 10 anni, i leaker stanno cercando di scoprire quanti più segreti possibile. Stando a quanto svelato dall’account X (Twitter) GTA 6 News, possiamo venire a conoscenza di due dettagli molto importanti su GTA 6.

Il primo riguarda il peso del pacchetto di installazione. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto potrebbe pesare oltre 750 GB. Il motivo di questo peso enorme sarebbe legato alla mappa gigantesca e al nuovo motore grafico e fisico utilizzato per il gioco che garantirà un’esperienza visiva e immersiva come mai prima d’ora.

Rockstar Games sta lavorando per rendere il nuovo GTA 6 un titolo mastodontico per quanto riguarda i contenuti in-game

La seconda informazione che ci svela il leaker invece riguarda la longevità di GTA 6. Per completare il gioco al 100% serviranno oltre 400 ore di gioco. Si tratta di una mole di tempo enorme, una delle più alte in assoluto per il mondo videoludico.

Rockstar Games ci ha abituato a creare dei mondi ricchi di attività extra e missioni secondarie ma questa volta potrebbe essersi superata. Purtroppo, però, al momento bisogna prendere queste informazioni per quello che sono, ossia delle indiscrezioni.

Non resta che attendere maggiori dettagli da parte degli sviluppatori che, speriamo possano arrivare a breve. In ogni caso, non è difficile credere che GTA 6 sarà il capitolo più grande gioco del franchise sia in termini di dimensioni che di contenuti.