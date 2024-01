Di solito l’inizio dell’anno è un ottimo pretesto per iniziare a portare avanti dei nuovi e buoni propositi, ma non per gli operatori telefonici, i quali invece non perdono occasione per offrire rimodulazioni alle proprie offerte che come intuibile si traducono in aumenti del costo mensile da pagare, PosteMobile ovviamente non è esente da questa politica, ed ecco che infatti a Gennaio è scattato un aumento delle tariffe, nel dettaglio parliamo dell’offerta solo dati con modem 4G, conosciuta come PosteMobile Casa Web.

A partire da questo mese infatti gli utenti dovranno vedersela con un aumento del costo mensile che passerà dai consueti 19,90 euro a 22,90 euro mensili, rappresentando un incremento di 3 euro.

I motivi dietro l’aumento

Sostanzialmente a detta di PosteMobile l’aumento è legato alle necessità di adattarsi alla nuova impostazione economica presente nel Paese, il tutto per riuscire a mantenere la qualità del servizio che conosciamo, dunque Poste per fare fronte all’aumento dell’inflazione che flagella ormai la nazione ma anche per fronteggiare gli aumentati costi di gestione e delle tariffe nel mondo delle telecomunicazioni è stata costretta ad applicare questo aumento tariffario.

Dunque PosteMobile ha dichiarato l’aumento come necessario per mantenere la sostenibilità economica della promozione, garantendo come prevedibile la possibilità di recedere gratuitamente dalla promozione senza pagare dunque penali o costi disattivazione, ovviamente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione inerente l’aumento applicato unilateralmente.

Per farlo basterà compilare un modulo specifico, denominato “Richiesta di Cessazione Contratto”, e inviarlo via e-mail o fax, l’indirizzo è disponibile sul sito web di PosteMobile.