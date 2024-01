Per il nuovo anno il produttore cinese Realme ha deciso di stupire. L’azienda ha infatti intenzione di annunciare una nuova serie di smartphone e che sfiderà apertamente le controparti del rivale Xiaomi. Si tratterà della nuova serie di smartphone Realme Note e il primo device si chiamerà Realme Note 1. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi numerosi dettagli tecnici.

Realme pronta ad annunciare ufficialmente il nuovo Realme Note 1

Il produttore cinese Realme si appresta a sfidare il rivale Xiaomi con la nuova serie di smartphone Realme Note. Come già detto in apertura, il primo dispositivo di questa nuova serie sarà il prossimo Realme Note 1 e, secondo quanto rivelato dai leaks, sarà svelato ufficialmente sul mercato durante il mese di gennaio 2024.

Gli ultimi leaks ci hanno inoltre rivelato numerose delle presunte specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, il nuovo device di Realme avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Anche questo device potrà contare sulla presenza di una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Lo schermo avrà integrato un sensore biometrico per lo sblocco e in alto sarà posizionata una selfie camera da 16 MP. Il comparto fotografico principale sarà invece caratterizzato da tre sensori fotografici, di cui un sensore principale da 108 MP e due ulteriori sensori da 8 e 2 MP. Lo smartphone avrà poi una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 67W. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che il processore prescelto sarà il soc MediaTek Dimensity 7050.