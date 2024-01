Roidmi X200 non è una normale aspirapolvere senza fili, stiamo parlando di un prodotto di fascia alta, in quanto sarà in vendita ad un prezzo di listino di 699 dollari, che presenta una peculiarità che lo rende unico: in confezione si trova la stazione di svuotamento automatica, un accessorio che facilita moltissimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, portando l’utente a non vuotare praticamente mai il serbatoio della polvere, estendendo così al massimo la vita dello stesso. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

La prima cosa che colpisce è sicuramente il design estremamente curato, la colorazione nera, con finitura opaca ed alcuni inserti sul blu scuro, sono assolutamente un piacere per gli occhi e per il tatto. Il prodotto può venire tranquillamente posizionato in un qualsiasi ambiente, anche in un salotto moderno, senza sfigurare assolutamente. La base di appoggio, con il sistema di svuotamento automatico, riesce piacevolmente a restare in piedi senza alcun aiuto, ciò implica la non necessità di inserire tasselli nel muro, facilitando il posizionamento del prodotto ovunque si desideri. All’interno della confezione si trova, oltre all’aspirapolvere in sé e la stazione di svuotamento, l’alimentatore da parete, una spazzola per la pulizia, due filtri ed un filtro HEPA, 5 sacchetti per raccogliere la sporcizia, una spazzola per fessure ed una spazzola per materassi (oltre a naturalmente il manuale d’istruzioni).

Nel momento in cui lo estrarrete dalla confezione, noterete una grande attenzione al dettaglio ed al design, il prodotto è un aspirapolvere moderno all’interno del quale nulla è davvero stato lasciato al caso. Partiamo ad esempio dalla base di ricarica/svuotamento, un classico stand con base circolare (pesante) che offre una buona stabilità, e rende il posizionamento dell’aspirapolvere estremamente semplice, anche da eseguire con una sola mano. La parte superiore, che ricorda vagamente la maniglia della valigia, rappresenta l’esatto alloggiamento per il contenitore della polvere, mentre il corpo centrale integra il sacchetto raccoglitore della sporcizia.

Una volta posizionata, basterà premere un pulsante per attivare lo svuotamento, in confezione si possono trovare 5 sacchetti di ricambio, ciò sta a significare che il contenitore da 2 litri non è senza sacchetto (e che necessariamente dovrete ricorrere all’acquisto delle varie componenti di volta in volta). La base, anch’essa molto elegante, raggiunge un’altezza di 1160 millimetri, con una profondità di 300 millimetri, per un peso di 6,1kg. Sulla sua superficie non sono presenti spie LED di alcun tipo, né sistemi di controllo particolari.

Spostando l’attenzione sull’aspirapolvere vera e propria, notiamo un design che richiama la maggior parte dei prodotti dello stesso tipo. La maniglia è relativamente piccola, ciò sta a significare che si riduce la manovrabilità e la comodità di utilizzo, sopratutto per gli utenti con la mani particolarmente grandi; il motore è posizionato nella parte alta, un aspetto sicuramente positivo, poiché il prodotto mantiene il suo essere esile per gran parte di sé, e di conseguenza rende più facile la pulizia sotto divani, mobili e quant’altro. Nel complesso la Roidmi X200 non è particolarmente grande ed ingombrante, raggiungendo 1235 millimetri di altezza, per 190 millimetri di profondità, ed un peso che si aggira attorno ai 2,9kg.

Per facilitare la manovrabilità del prodotto, esattamente alle spalle della spazzola principale sono state posizionate due piccole rotelline, che scivolano alla perfezione su qualsiasi superficie. Lo stesso snodo, di colorazione blu, che anticipa di poco la spazzola, amplia la versatilità del dispositivo stesso, rendendo più semplice il raggiungimento di aree remote o altrimenti difficili da pulire. Il manico non è ripiegabile, tuttavia il suo design non la rende così difficile da utilizzare, in quanto il peso sembra essere bilanciato correttamente, va sicuramente ad appesantire il braccio sui lunghi utilizzi, senza però portare l’utente a raggiungere posizioni anormali.

I materiali di costruzione sono ottimi, è una aspirapolvere resistente e sicura nell’utilizzo quotidiano, è quasi interamente in plastica, forse la finitura la rende più facile da rovinare, è un piccolo dazio da pagare in un momento storico in cui tutte le aspirapolvere sono dannatamente simili tra loro. Riteniamo molto comoda la possibilità di posizionarla in piedi, senza l’ausilio della base di ricarica, in questo modo, ad esempio mentre si stanno effettuando le pulizie, non è necessario trovare un punto dove appoggiarla ogni volta, rischiando ad esempio che possa cadere rovinandosi o graffiandosi completamente.

Hardware e Specifiche

Il sistema di controllo della Roidmi X200 si concentra quasi interamente nella parte alta del manico, dove troviamo un piccolissimo display LCD (non touchscreen ovviamente), sul quale viene mostrata la carica residua della batteria (non espressa in minuti, ma in percentuale) e due possibili problematiche: riempimento completo del serbatoio dello sporco o necessità di sostituire il filtro. Appena sopra si trovano due pulsanti fisici, con una corsa davvero ridottissima e di facile accesso, utili per accendere/spegnere il prodotto o scegliere la modalità di utilizzo dello stesso.

La batteria si trova all’imboccatura del manico (è completamente removibile), un componente che offre una autonomia perfettamente allineata con gli standard del settore. Può raggiungere al massimo 70 minuti di utilizzo continuativo, per scendere poi a 40 minuti in modalità standard e 12 minuti al massimo della potenza. Come avete potuto intuire, le modalità di utilizzo sono giustappunto tre (eco, standard e max), variabili sfruttando il pulsante direttamente dedicato, con la sola differenza legata alla potenza di aspirazione vera e propria.

Quest’ultima può raggiungere al massimo 29,4 kPa, garantita dal motore elettrico con tecnologia DC da 115 giri al minuto, ed una potenza di 553W, affiancata da un sistema di filtraggio ad otto stadi, con inclusi filtri MIF e HEPA per la corretta filtrazione dell’aria emessa nella parte posteriore. Tutto ciò non va minimamente ad influire sulla rumorosità del prodotto stesso, infatti in modalità “Eco” raggiungerà al massimo 70,8 dB, un livello più che accettabile anche pensandone un utilizzo quotidiano ad esempio all’interno di un condominio.

Sull’aspirapolvere in sé si trova un contenitore per la polvere da 650 ml, capienza più che sufficiente nell’idea di utilizzare il prodotto per lunghe giornate di pulizia, la cui capacità viene estesa dagli oltre 2 litri del serbatoio nella base di ricarica con svuotamento automatico. Combinandoli si può pensare di non dover svuotare il serbatoio per quasi un mese, dipendentemente dal livello di sporcizia degli ambienti che andrete ad aspirare.

La spazzola principale, inclusa direttamente in confezione, non presenta differenze particolari rispetto ai modelli in commercio, è motorizzata, realizzata quasi interamente con setole morbide, che impediscono ai capelli di arrotolarsi su sé stessi. E’ presente una comodissima luce LED anteriore, posta intelligentemente nella parte bassa della spazzola, così da riuscire ad illuminare correttamente la polvere e lo sporco. Il (s)montaggio delle componenti principali è una operazione rapida e sicura, tutto è ad incastro, senza rischiare di rovinare le varie parti; lo stesso contenitore della polvere può essere smontato in pochi semplici clic, così da essere sicuri di poter accedervi rapidamente, completando la pulizia anche con le spazzole incluse direttamente in confezione.

Roidmi X200 – conclusioni

Dopo aver testato il Roidmi X200 per lunghe settimane, possiamo dire di essere rimasti piacevolmente colpiti da vari aspetti: in primis l’estetica, a conti fatti è davvero difficile trovare un aspirapolvere tanto bella quanto la suddetta, l’attenzione al dettaglio del produttore non può davvero passare in secondo piano. Al secondo posto elenchiamo la presenza della stazione di svuotamento, dopo essere stati abituati ai robot aspirapolvere con svuotamento automatico, pensare di poter estendere tale funzionalità anche all’aspirapolvere tradizionale, non può che rendere assolutamente felice l’utente finale. In ultimo parliamo della potenza di aspirazione e della semplicità d’uso, sono stati eliminati praticamente tutti gli orpelli immaginabili, è un dispositivo adatto ad ogni utente, da quello più esperto, fino ad arrivare al più elementare ed ignorante in termini di tecnologia (mantenendo comunque una buonissima potenza di aspirazione complessiva).

Snocciolando invece gli aspetti negativi, possiamo partire dal prezzo di vendita, coloro che sceglieranno di acquistarla sul sito ufficiale dovranno fare i conti con un valore di listino di 699 dollari, davvero molto elevato, forse troppo. E’ vero che è presente la base di svuotamento, ma con la stessa cifra è possibile oggi pensare di acquistare un Dyson, per molti i mostri sacri del settore. La grande attenzione al design si perde nel sistema di controllo, troppo elementare per essere integrato in un prodotto tanto costoso e bello da vedere, avremmo sicuramente desiderato un display più ampio e completo. Sappiamo che tale affermazione possa cozzare con il vantaggio di essere semplice, tuttavia nel momento in cui viene investita una somma non propriamente economica, l’utente medio si aspetta anche di trovare la tecnologia di ultimo grido, e tantissime funzionalità che possano in parte giustificare la spesa sostenuta, senza renderla completamente vana o non all’altezza delle aspettative.

La Roidmi X200 al momento attuale è un progetto di crowdfunding su Indiegogo (link d’acquisto), potete decidere di acquistarla con un’offerta Early Bird, contribuendo quindi alla raccolta fondi, ad un prezzo davvero conveniente: soli 429 dollari (con spedizione gratuita ed 1 anno di garanzia inclusa). Una volta che sarà stato raggiunto l’ammontare desiderato dal produttore, il prodotto verrà effettivamente messo in commercio, al prezzo di listino di 699 dollari, e potrà essere direttamente acquistato a questo link, sempre con spedizione gratuita a domicilio.