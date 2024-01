Redmi Note 13 Series ufficiale: ecco i nuovi smartphone di Xiaomi

Xiaomi ha oggi tolto il velo alla nuova Redmi note 13 Series, in uno speciale evento tenutosi direttamente a Bangkok, annunciando ben 5 nuovi modelli molto interessanti: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13.

La serie punta a soddisfare le crescenti richieste e necessità degli utenti, puntando forte su un sistema di fotocamere di alto livello, versatile e fortemente potenziato. I modelli Pro sono dotati di un sensore da 200 megapixel e stabilizzazione ottica integrata, con zoom lossless 2x/4x, ma anche un ampio sensore da 1/1,4″ ed una elaborazione delle immagini di qualità (i modelli base si fermano a 108 megapixel); il comparto si completa come una ultra-grandangolare da 8 megapixel ed una macro da 2 megapixel, con un sensore selfie da 16 megapixel.

Xiaomi Redmi Note 13 Series: le altre specifiche

Eccezionale è il display, nei Pro un Amoled da 1,5K con luminosità massima da 1800 nits, e refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità, con protezione Gorilla Glass Victus contro urti e graffi, senza dimenticarsi della completa certificazione IP68 per Redmi Note 13 Pro+ 5G e IP54 per tutti gli altri.

Il processore sulla punta di diamante della serie è MediaTek Dimensity 7200-Ultra, affiancato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W (si carica in soli 19 minuti). Per scendere poi verso lo Snapdragon 7s Gen 2 di Redmi Note 13 Pro 5G ed il componente da 5100mAh, oppure un MediaTek Helio G99-Ultra per il Redmi Note 13 Pro con la batteria da 5000mAh.

Ottimi anche i prezzi di partenza dei vari modelli presentati: 199 euro per la 6/128 di Redmi Note 13, 279 euro per la 6/128GB di Redmi Note 13 5G, 349 euro per la 8/256GB di Redmi Note 13 Pro 4G, 399 euro per la 8/256GB di Redmi Note 13 Pro 5G, per finire con i 469 euro per la 8/256GB di Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Gli altri prodotti presentati

Le novità in casa Xiaomi/Redmi non terminano chiaramente qui, nel corso dello stesso evento sono stati presentati anche Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 e Redmi Buds 5 pro. Il primo è uno smartwatch con display AMOLED da 1,97 pollici di diagonale, capace di offrire un design raffinato con telaio in lega di alluminio e corona rotante OTS in acciaio inossidabile. Lo smartwatch è disponibile sul sito ufficiale e nei negozi d’elettronica a soli 99 euro.

Le Redmi Buds 5 Pro offrono una esperienza di ascolto con un suono decisamente più immersivo, supporto LDAC11, cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB (tre modalità tra cui scegliere) e cinque profili di equalizzazione, sino ad arrivare ad una autonomia fino a 10 ore di ascolto e 38 complessive. Le cuffiette possono essere acquistate a soli 69 euro.

In ultimo, Redmi Buds 5 sono cuffie con cancellazione attiva del rumore fino a 46 dB e tre modalità tra cui scegliere, 10 ore di utilizzo continuativo (che si estendono a 40 ore con la custodia), ma anche 3 colori differenti. Il loro prezzo di vendita è di soli 39 euro.