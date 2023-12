Stai cercando un robot aspirapolvere come aiuto efficiente per le tue pulizie quotidiane? Abbiamo la soluzione ideale per te: lo SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+.

Anche se del 50% più piccolo rispetto ai normali robot aspirapolvere, lo SwitchBot K10+ Mini è forse in grado di garantire risultati eccezionali proprio grazie al suo design piccolo e compatto.

All’inizio potrete restare letteralmente scioccati dalle sue dimensioni ridotte, che potremmo paragonare a quelle di un normale piatto con superficie piana. Ma non fatevi ingannare, lo SwitchBot K10+ è già pronto a stupirvi fin dalla sua prima accensione.

Dopo averlo provato e aver sperimentato scrupolosamente tutte le sue incredibili funzionalità, possiamo infatti dire che questo piccolo robot è, senza ombra di dubbio, il dispositivo ideale per un gran numero di persone. Proprio perché risulta essere praticamente perfetto per coloro che abitano da soli, per le famiglie, per i possessori di animali domestici e per molti altri ancora. In quanto, il K10+ garantisce sempre ottime prestazioni ed una grande autonomia.

Una volta acquistato, all’interno della confezione troverete:

Ovviamente il Mini Robot Aspirazione K10+;

La stazione di svuotamento automatico;

Una piastra per spolverare;

per spolverare; Due filtri a cestello;

a cestello; Un piccolo strumento per la pulizia del robot;

del robot; Due spazzole per la pulizia dei bordi;

per la pulizia dei bordi; Un panno per la pulizia;

per la pulizia; Due sacchetti antipolvere;

antipolvere; Il manuale d’uso indispensabile per la comprensione di tutte le funzioni e caratteristiche del vostro piccolo robot.

Il K10+ è disponibile nella sua unica colorazione bianca, che conferisce al mini robot un carattere elegante oltre ad un senso di pulizia e modernità.

ASPIRAPOLVERE SWITCHBOT K10+: DESIGN E COSTRUZIONE

Come abbiamo appunto detto, lo SwitchBot K10+ ha dimensioni molto ridotte. Parliamo infatti di un diametro di circa 24,8 cm. Ed è proprio questa sua importante caratteristica che lo rende uno dei dispositivi più flessibili e facili da manipolare che si trovano in circolazione. È infatti in grado di pulire con estrema precisione anche gli angoli più nascosti e irraggiungibili della casa. Visto che riesce ad intrufolarsi praticamente ovunque: sotto al letto, sotto al divano, negli spazi stretti che si creano tra un mobile ed un altro e così via.

Ma diamo uno sguardo più dettagliato alle sue specifiche tecniche :

Dimensione : 248 x 248 x 92 mm;

: 248 x 248 x 92 mm; Peso: circa 2,3 kg;

circa 2,3 kg; Potenza nominale : 30 W;

: 30 W; Capacità della batteria : 3200 mAh;

: 3200 mAh; Tensione della batteria : 14.4 V;

: 14.4 V; Connettività : Wi-Fi a 2,4 GHz,

: Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0;

Sistemi operativi compatibili: iOS 12.0 o superiore, AndroidOS 5.0 o superiore;

iOS 12.0 o superiore, AndroidOS 5.0 o superiore; Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 30 °C;

Per quanto riguarda, invece, la stazione di svuotamento automatico della k10+ presente nella confezione insieme all’aspirapolvere, ecco le sue caratteristiche specifiche:

Dimensioni : 261 × 210 × 323 mm;

: 261 × 210 × 323 mm; Potenza nominale : 950 W;

: 950 W; Ingresso nominale: 24 V 1A.

TASTI E FUNZIONAMENTO

Dunque le dimensioni ridotte dell’aspirapolvere, non influenzano in alcun modo la sua potenza. Al contrario, è possibile contare su una forza di aspirazione pari a 2500Pa. Grazie alla quale il motore è in grado di catturare anche lo sporco presente sui tappeti e sui pavimenti più duri.

Si tratta comunque di un motore intelligente, non solo unicamente potente. In quanto, il robot è in grado di modulare la sua forza a seconda del tipo di pavimento su cui si trova a lavorare e dei detriti che incontra nel corso del suo cammino automatico.

Ciò comporta, di conseguenza, anche un minor consumo di energia.

Il piccolo robot dispone di un molteplicità di funzioni, grazie alle quali riesce a rendere l’intero processo di pulizia non solo molto più semplice, ma anche più veloce ed “intelligente‘”.

Alcune di queste particolari funzionalità, che provvederemo a vedere in maniera più dettagliata nel corso di questa recensione, sono:

La possibilità di programmare da remoto e con un’app dedicata, l’ intero lavoro di pulizia;

e con un’app dedicata, l’ Rilevamento di distanze grazie ad appositi sensori . Indispensabili per una copertura totale dell’intera mappa dell’appartamento, senza che il robot urti alcuna superficie circostante. Le pareti, i mobili, le tende e così via, non ostacoleranno in alcun modo il lavoro dell’ aspirapolvere, né quest’ultimo rischierà di entrare in contatto con loro;

grazie ad appositi . Indispensabili per una copertura totale dell’intera mappa dell’appartamento, senza che il robot urti alcuna superficie circostante. Le pareti, i mobili, le tende e così via, non ostacoleranno in alcun modo il lavoro dell’ aspirapolvere, né quest’ultimo rischierà di entrare in contatto con loro; La possibilità di indicare muri virtuali , ovvero uno spazio oltre cui il robot non può andare. Il tutto intervenendo direttamente sulle impostazioni della nostra app;

, ovvero uno spazio oltre cui il robot non può andare. Il tutto Rilevamento di tappeto o di altre superfici rialzate;

rialzate; Mocio integrato usa e getta al termine di ogni esercizio;

al termine di ogni esercizio; Possibilità di salvare sull’applicazione più di 10 mappe ;

sull’applicazione ; In grado di superare soglie alte almeno 2 cm ;

; 4 livelli di aspirazione ;

; Controllo vocale.

Una funzionalità particolarmente interessante, tipica dei robot aspirapolvere ma che probabilmente pensavate non potesse supportare questo mini robot, è la pattumiera autosvuotante.

Il sacchetto che viene inserito all’interno della piattaforma in cui il piccolo switch bot svuota i suoi rifiuti, può contenere oltre 70 giorni di pulizia. Insomma stiamo parlando di ben quattro litri di polvere, tra capelli e altri rifiuti vari raccolti nell’arco di due mesi interi.

La potenza di aspirazione del K10+, come detto, è di 2500 Pa, in perfetta congruenza con le sue compatte dimensioni. Ovviamente non è da considerarsi il robot aspirapolvere più potente presente nel mercato attuale, ma riesce comunque a svolgere in maniera efficiente il suo lavoro.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

L’aspirapolvere K10+ è progettato con una particolare tecnologia chiamata SilenTech. Grazie alla quale riesce a ridurre fortemente l’emissione di rumore che arriva appena a raggiungere i 48 db. Presentandosi dunque come un dispositivo oltremodo silenzioso, anzi più silenzioso di oltre il 50% di altri robot aspirapolvere presenti nel mercato. Insomma, oltre che un flebile ronzio non sentirete davvero nulla.

In questo modo, nel corso del suo lavoro, l’ aspirapolvere non recherà alcun tipo di fastidio, sia se utilizzato nelle ore diurne sia in quelle notturne. Un grande vantaggio soprattutto per coloro che vivono in appartamenti con pareti sottili e che temono quindi di poter disturbare i vicini.

Rifacendoci alle varie funzionalità del k10+, parliamo non a caso di tecnologia intelligente, in quanto il mini robot usa la navigazione LiDAR per muoversi. Ovvero è in grado di realizzare una mappatura della stanza proprio per riuscire a capire dove sta andando.

Per quanto riguarda il centro di controllo, il piccolo aspirapolvere presenta un’app tutta sua, con un’interfaccia pulita, intuitiva e davvero molto semplice da utilizzare.

L’app consente di accedere ad una moltitudine di funzionalità e di “personalizzare” come preferite il lavoro del dispositivo.

Infatti, è possibile programmare i cicli di pulizia in base alla vostra routine quotidiana.

Potete, per esempio, impostare zone vietate, che non sarà consentito al robot oltrepassare o impostare il tempo di pulizia per ogni stanza, scandendo l’orario da rispettare al secondo.

Vi stupirete nel notare quanto il K10+ sia diligente ed “obbediente”.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Per tutti gli appassionati della tecnologia ad attivazione vocale, sappiate che potete sincronizzare l’app del K10+ sia con Alexa, sia con Google Assistant.

In questo modo, per dare inizio ad un nuovo ciclo di pulizia o per avviare semplicemente l’aspirapolvere, non vi servirà altro che pronunciare il comando ad alta voce.

Come se non bastasse, l’app è in grado di connettersi anche con altri gadget intelligenti, come le fotocamere per esempio.

Insomma il K10+ non è assolutamente un semplice robot aspirapolvere, ma un dispositivo studiato al fine di semplificarvi letteralmente la vita. Proprio grazie a questo enorme pacchetto di funzioni messo a vostra disposizione, in maniera ovviamente gratuita e senza dover affrontare alcun costo accessorio.

AUTONOMIA

Una particolarità davvero unica dell’aspirapolvere K10+, riguarda il suo grado di autonomia. Il dispositivo infatti, quando la batteria è scarica, torna in maniera assolutamente autonoma e senza bisogno di alcun comando, alla stazione base per ricaricarsi. Una volta che la batteria ha raggiunto la sua capacità ottimale, l’aspirapolvere torna sull’ultimo punto pulito per continuare il suo lavoro dove lo aveva interrotto e portarlo al termine.

Insomma, una tecnologia in cui l’intelligenza artificiale ha davvero raggiunto il suo massimo vertice e che assicura che il dispositivo sia sempre pronto all’azione.

Potremmo infatti arrivare persino a dire che l’aspirapolvere k10+, è praticamente in grado di prendersi cura di sé stesso in maniera totalmente autonoma. In ogni caso, il robot ha una capacità di autonomia di ben 150 minuti. Particolarità davvero utile per coloro che, per esempio, non intendono gestire i singoli programmi di pulizia. Ma preferiscono puntare semplicemente su un lavoro unico ed efficiente per tutte le stanze dell’appartamento.

Il dispositivo presenta una batteria agli ioni di litio, che garantisce una resistenza ed una durata di almeno due anni. Il tutto conservando l’eccellenza delle sue prestazioni.

PREZZO E CONCORRENZA

Lo SwitchBot Mini Robot Aspirapolvere K10+ è attualmente presente su Amazon al costo di 499.99 euro. Non sono previste spese di spedizione e potrete riceverlo comodamente a casa vostra nell’arco di ⅚ giorni lavorativi.

Tutta un’altra storia ovviamente per i clienti Amazon Prime, i quali potranno godere del loro aspirapolvere appena il giorno dopo il suo acquisto. Il prezzo del dispositivo resta lo stesso anche se acquistato sul sito ufficiale.

PRO E CONTRO

Dopo un’accurata valutazione e varie sperimentazione del prodotto, siamo dunque arrivati al momento in cui è possibile tirare le somme ed individuare tutti gli aspetti positivi e negativi dell’aspirapolvere SwitchBot k10+.

Tra gli aspetti vantaggiosi abbiamo:

Le dimensioni ridotte del dispositivo , lo rendono meno ingombrante ed in grado di insinuarsi anche negli spazi più stretti e difficili. Garantendo una pulizia profonda in ogni angolo della casa;

, lo rendono meno ingombrante ed in grado di insinuarsi anche negli spazi più stretti e difficili. Garantendo una pulizia profonda in ogni angolo della casa; Interfaccia dell’app molto intuitiva e di semplice utilizzo;

e di semplice utilizzo; Base autosvuotante molto robusta ed in grado di raccogliere ben 4 litri di sporcizia accumulata;

molto ed in grado di raccogliere ben di sporcizia accumulata; Batteria molto potente , con una durata di ben 150 minuti .

, con una durata di ben . Apparecchio assolutamente silenzioso , con un’emissione di rumore davvero molto bassa. È più silenzioso almeno del 50% di altri dispositivi simili presenti nel mercato attuale.

assolutamente , con un’emissione di rumore davvero molto bassa. È più silenzioso almeno del 50% di altri dispositivi simili presenti nel mercato attuale. La funzione di svuotamento automatico, grazie alla quale non dovrai mai entrare in contatto diretto con la polvere e il resto della sporcizia raccolta. Basta infatti svuotare semplicemente la pattumiera di bordo all’interno di un apposito sacchetto e il gioco è fatto. Un grande vantaggio per coloro che presentano allergie o particolare sensibilità alla polvere, ai peli degli animali domestici e così via. Inoltre saprete quando è arrivato il momento per svuotare il sacchetto, grazie all’invio di una notifica che riceverete direttamente sull‘ app.

Tra gli aspetti “negativi” invece, abbiamo:

Le ridotte dimensioni sono sia un aspetto positivo sia negativo per lo switch bot. In quanto se da una parte, il piccolo robot è in grando di intrufolarsi praticamente ovunque. Dall’altra diventa quasi impossibile garantire una pulizia efficiente in stanze troppo grandi per un dispositivo così piccolo.

sono sia un aspetto positivo sia negativo per lo switch bot. In quanto se da una parte, il piccolo robot è in grando di intrufolarsi praticamente ovunque. Dall’altra diventa quasi impossibile garantire una pulizia efficiente in per un dispositivo così piccolo. Anche se l’aspirapolvere presenta la funzione per lavapavimenti, questa lascia un po’ a desiderare . In quanto utilizza un panno usa e getta ed una piastra rimovibile. Di conseguenza, per poter contare su una pulizia più efficiente bisognerebbe cambiare costantemente i tamponi, cosa non molto comoda. Considerato soprattutto il fatto che non è possibile utilizzare panni di altri marchi. Ecco perché il robot è più consigliato come aspirapolvere piuttosto che per la pulizia dei pavimenti. Si tratta di una funzione che potrebbe comunque essere applicata quando lo si desidera;

. In quanto utilizza un panno usa e getta ed una piastra rimovibile. Di conseguenza, per poter contare su una pulizia più efficiente bisognerebbe cambiare costantemente i tamponi, cosa non molto comoda. Considerato soprattutto il fatto che non è possibile utilizzare panni di altri marchi. Ecco perché il robot è più consigliato come aspirapolvere piuttosto che per la pulizia dei pavimenti. Si tratta di una funzione che potrebbe comunque essere applicata quando lo si desidera; Potenza di aspirazione pari a 2500Pa. Dunque molto inferiore agli 8000 Pa garantiti da altri robot aspirapolvere presenti nel mercato attuale.

Dunque molto garantiti da altri robot aspirapolvere presenti nel mercato attuale. Prezzo un po’ superiore alla media;

un alla media; Poche variazioni di colore disponibili.

CONCLUSIONE

Il piccolo SwitchBot è sicuramente un gioiello della tecnologia, malgrado l’eccellenza e la qualità delle sue prestazioni è consigliabile per appartamenti non troppo ampi, o comunque per aree non troppo estese. In quanto, se utilizzato per la pulizia di stanze troppo grandi, la qualità e l’ impeccabilità del suo lavoro potrebbero risentirne.

Ad ogni modo, si tratta di un dispositivo che, come visto, non si limita solo a pulire, ma è letteralmente in grado di semplificarvi la vita grazie alle sue innumerevoli funzionalità.

Come lo svuotamento automatico, la ricarica automatica, la silenziosità, la possibilità di programmare i cicli di pulizia e molto altro ancora. Insomma un vero e proprio alleato per la vostra pulizia quotidiana.

Attualmente il prezzo su Amazon è di 499€ ma può essere acquistato con 100€ di sconto attraverso la pagina ufficiale.